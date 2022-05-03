На месте работают пожарные Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми загорелось одно из зданий краевой клинической инфекционной больницы. На месте работают пожарные.

«В Перми горит одно из зданий краевой клинической инфекционной больницы на улице Пушкина», — сообщает telegram-канал Properm. Пожар произошел в хозяйственном корпусе, пациентов там нет.

Оперативный комментарий от ГУ МЧС по Пермском краю получить не удалось. На звонки агентства там не ответили.

Обновлено в 14:10: корреспондент URA.RU сообщает, что загорелось одноэтажное деревянное здание по адресу ул. Пушкина, 96, всех журналистов и прохожих не пускают на территорию здания. На месте работают более 5 пожарных машин. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщают, что в загоревшемся корпусе не находился никто из пациентов и персонала больницы, пострадавших нет. Также на месте присутствует бригада скорой помощи.

Недавно в центре Перми произошел и другой пожар. У центрального рынка 3 мая загорелся одноэтажный деревянный дом. В результате ЧП никто не пострадал.