03 мая 2022

В Перми горит здание инфекционной клиники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
На месте работают пожарные Фото:

В Перми загорелось одно из зданий краевой клинической инфекционной больницы. На месте работают пожарные.

«В Перми горит одно из зданий краевой клинической инфекционной больницы на улице Пушкина», — сообщает telegram-канал Properm. Пожар произошел в хозяйственном корпусе, пациентов там нет.

Оперативный комментарий от ГУ МЧС по Пермском краю получить не удалось. На звонки агентства там не ответили.

Обновлено в 14:10: корреспондент URA.RU сообщает, что загорелось одноэтажное деревянное здание по адресу ул. Пушкина, 96, всех журналистов и прохожих не пускают на территорию здания. На месте работают более 5 пожарных машин. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщают, что в загоревшемся корпусе не находился никто из пациентов и персонала больницы, пострадавших нет. Также на месте присутствует бригада скорой помощи.

Недавно в центре Перми произошел и другой пожар. У центрального рынка 3 мая загорелся одноэтажный деревянный дом. В результате ЧП никто не пострадал.

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В Перми загорелось одно из зданий краевой клинической инфекционной больницы. На месте работают пожарные. «В Перми горит одно из зданий краевой клинической инфекционной больницы на улице Пушкина», — сообщает telegram-канал Properm. Пожар произошел в хозяйственном корпусе, пациентов там нет. Оперативный комментарий от ГУ МЧС по Пермском краю получить не удалось. На звонки агентства там не ответили. Обновлено в 14:10: корреспондент URA.RU сообщает, что загорелось одноэтажное деревянное здание по адресу ул. Пушкина, 96, всех журналистов и прохожих не пускают на территорию здания. На месте работают более 5 пожарных машин. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщают, что в загоревшемся корпусе не находился никто из пациентов и персонала больницы, пострадавших нет. Также на месте присутствует бригада скорой помощи. Недавно в центре Перми произошел и другой пожар. У центрального рынка 3 мая загорелся одноэтажный деревянный дом. В результате ЧП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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