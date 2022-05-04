СМИ: Росгвардия расхищала средства на охрану порта Сабетты

04 мая 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росгвардии похитили 262 млн рублей выделенных на охрану северных портов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Росгвардии похитили 262 млн рублей, выделенных на охрану порта Саббета (ЯНАО) и других северных портов. Следствие обвиняет экс-начальника управления анализа и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов главного управления вневедомственной охраны полковника Шалву Муселиани, его заместителя Александра Швецова, а также замначальника управления госзакупок Александа Жилякова и начальника отдела закупок средств связи и спецтехники Илью Макавеева. «По версии следствия, за откат в 10% от суммы контракта фигуранты дела закрыли глаза на поставку в северные подразделения Росгвардии снегоходов и вездеходов по завышенной цене, а также пяти катеров, сделанных из низкокачественного полиэтилена. После наступления холодов корпуса и рубки катеров треснули, сделав их непригодными для эксплуатации», — сообщает « Коммерсант ». По версии следствия, Муселиани перед увольнением из Росгвардии решил заработать на закупке спецтехники, предназначенной охраны акватории и территории арктических морских портов, расположенных на Чукотке, в Якутии и ЯНАО. Так, в 2018 году руководитель отдела по формированию единой технической политики ведомства Сергей Воробьев сформировал заявку на покупку трех вездеходов, пяти катеров и восьми снегоходов с установленными на них комплексами допоборудования. В ноябре 2018 года был подписан контракт на поставку техники за 376,2 млн рублей. Росгвардейцы в ноябре 2019 года проконтролировали полную оплату госконтракта, закрыв глаза на все недочеты поступившей техники. Одной из проблем являлось то, что корпуса катеров были изготовлены из материалов не пригодных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, что нанесло ведомству ущерб в 262 млн рублей. Помимо этого в деле замешаны предпринимательница София Болквадзе, замдиректор ЦКБ «Нептун» Николай Журков и акционеры концерна «Оборонные технологии» Александр Бескровном и Павел Вакулов. На данный момент они находятся в СИЗО. Виновный в хищении денег Шалва Муселиани находится в розыске. Агентство обратилось за комментарием в Росгвардию. На момент публикации ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Сотрудники Росгвардии похитили 262 млн рублей, выделенных на охрану порта Саббета (ЯНАО) и других северных портов. Следствие обвиняет экс-начальника управления анализа и выработки мер по антикриминальной защищенности объектов главного управления вневедомственной охраны полковника Шалву Муселиани, его заместителя Александра Швецова, а также замначальника управления госзакупок Александа Жилякова и начальника отдела закупок средств связи и спецтехники Илью Макавеева. «По версии следствия, за откат в 10% от суммы контракта фигуранты дела закрыли глаза на поставку в северные подразделения Росгвардии снегоходов и вездеходов по завышенной цене, а также пяти катеров, сделанных из низкокачественного полиэтилена. После наступления холодов корпуса и рубки катеров треснули, сделав их непригодными для эксплуатации», — сообщает «Коммерсант». По версии следствия, Муселиани перед увольнением из Росгвардии решил заработать на закупке спецтехники, предназначенной охраны акватории и территории арктических морских портов, расположенных на Чукотке, в Якутии и ЯНАО. Так, в 2018 году руководитель отдела по формированию единой технической политики ведомства Сергей Воробьев сформировал заявку на покупку трех вездеходов, пяти катеров и восьми снегоходов с установленными на них комплексами допоборудования. В ноябре 2018 года был подписан контракт на поставку техники за 376,2 млн рублей. Росгвардейцы в ноябре 2019 года проконтролировали полную оплату госконтракта, закрыв глаза на все недочеты поступившей техники. Одной из проблем являлось то, что корпуса катеров были изготовлены из материалов не пригодных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, что нанесло ведомству ущерб в 262 млн рублей. Помимо этого в деле замешаны предпринимательница София Болквадзе, замдиректор ЦКБ «Нептун» Николай Журков и акционеры концерна «Оборонные технологии» Александр Бескровном и Павел Вакулов. На данный момент они находятся в СИЗО. Виновный в хищении денег Шалва Муселиани находится в розыске. Агентство обратилось за комментарием в Росгвардию. На момент публикации ответа не поступило.