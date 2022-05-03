В ХМАО полиция возбудила уголовное дело из-за поджога военкомата

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в Нижневартовске. На данный момент личность преступников установить не удалось.
«Двое неизвестных попытались поджечь административное здание в Нижневартовске. По данному факту следственным отделом УМВД России по Нижневартовску возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении официального telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры».
На данный момент проводится проверка и устанавливаются личности злоумышленников. Источник в силовых структурах рассказал корреспонденту агентства, что речь идет о военном комиссариате, который этой ночью подожгли с помощью «коктейлей Молотова».
Ранее URA.RU писало, что ночью неизвестные кинули в военкомат Нижневартовска несколько «коктейлей Молотова». В результате здание военного комиссариата загорелось, однако его быстро потушили.
Полиция ХМАО возбудила уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в Нижневартовске. На данный момент личность преступников установить не удалось. «Двое неизвестных попытались поджечь административное здание в Нижневартовске. По данному факту следственным отделом УМВД России по Нижневартовску возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении официального telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры». На данный момент проводится проверка и устанавливаются личности злоумышленников. Источник в силовых структурах рассказал корреспонденту агентства, что речь идет о военном комиссариате, который этой ночью подожгли с помощью «коктейлей Молотова». Ранее URA.RU писало, что ночью неизвестные кинули в военкомат Нижневартовска несколько «коктейлей Молотова». В результате здание военного комиссариата загорелось, однако его быстро потушили.