В ХМАО полиция возбудила уголовное дело из-за поджога военкомата

Полиция возбудила уголовное дело из-за поджога военкомата в Нижневартовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело из-за попытки поджечь военкомат в Нижневартовске. На данный момент личность преступников установить не удалось.

«Двое неизвестных попытались поджечь административное здание в Нижневартовске. По данному факту следственным отделом УМВД России по Нижневартовску возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в сообщении официального telegram-канала УМВД ХМАО «Полиция Югры».

На данный момент проводится проверка и устанавливаются личности злоумышленников. Источник в силовых структурах рассказал корреспонденту агентства, что речь идет о военном комиссариате, который этой ночью подожгли с помощью «коктейлей Молотова».

Ранее URA.RU писало, что ночью неизвестные кинули в военкомат Нижневартовска несколько «коктейлей Молотова». В результате здание военного комиссариата загорелось, однако его быстро потушили.