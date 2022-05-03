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30 апреля 2022

«Газпром» вложится в юбилей Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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«Газпром» совместно с властями ЯНАО поможет подготовить Новый Уренгой к празднику Фото:

«Газпром» поможет властям Нового Уренгоя подготовится к пятидесятилетнему юбилею города. Этот вопрос обсуждал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с заместителем главы компании Виталием Маркеловым, сообщается на сайте правительства региона.

«На совещании обсудили новые совместные проекты, среди них — реконструкция набережной в Надыме и подготовка к юбилею Нового Уренгоя. В 2025 году газовая столица [Новый Уренгой] отметит 50 лет. К этой дате запланирована большая программа развития — строительство жилья, социальной инфраструктуры, благоустройство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не планирует отказываться от производственного плана работ, от которого напрямую зависит развитие округа и его социальной значимой инфраструктуры. Такое заявление сделал заместитель главы «Газпрома» Маркелов при посещении Нового Уренгоя.

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«Газпром» поможет властям Нового Уренгоя подготовится к пятидесятилетнему юбилею города. Этот вопрос обсуждал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с заместителем главы компании Виталием Маркеловым, сообщается на сайте правительства региона. «На совещании обсудили новые совместные проекты, среди них — реконструкция набережной в Надыме и подготовка к юбилею Нового Уренгоя. В 2025 году газовая столица [Новый Уренгой] отметит 50 лет. К этой дате запланирована большая программа развития — строительство жилья, социальной инфраструктуры, благоустройство», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что «Газпром» не планирует отказываться от производственного плана работ, от которого напрямую зависит развитие округа и его социальной значимой инфраструктуры. Такое заявление сделал заместитель главы «Газпрома» Маркелов при посещении Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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