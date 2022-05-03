03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Поджог военкомата в ХМАО «коктейлями Молотова» попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске поджог военкомата попал на видео Фото:

В Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как двое мужчин закидывают вход в военкомат горючей смесью, после чего сбегают с места преступления. В результате здание военного комиссариата загорелось, однако его быстро потушили.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО возбудила уголовное дело на неизвестных, которые подожгли военкомат в Нижневартовске. Личность преступников устанавливается.

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В Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как двое мужчин закидывают вход в военкомат горючей смесью, после чего сбегают с места преступления. В результате здание военного комиссариата загорелось, однако его быстро потушили. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО возбудила уголовное дело на неизвестных, которые подожгли военкомат в Нижневартовске. Личность преступников устанавливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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