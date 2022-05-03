Поджог военкомата в ХМАО «коктейлями Молотова» попал на видео

В Нижневартовске поджог военкомата попал на видео Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске неизвестные подожгли «коктейлями Молотова» военный комиссариат. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как двое мужчин закидывают вход в военкомат горючей смесью, после чего сбегают с места преступления. В результате здание военного комиссариата загорелось, однако его быстро потушили.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО возбудила уголовное дело на неизвестных, которые подожгли военкомат в Нижневартовске. Личность преступников устанавливается.