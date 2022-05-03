Курганский депутат владеет сотней участков и девятью коровниками

Депутат курганской облдумы Федор Ярославцев отчитался о доходе в 4,8 млн рублей и сотне земельных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев владеет 110 земельными участками и девятью коровниками. Информация о доходах и собственности опубликована на официальном сайте регионального парламента

«Вид объектов недвижимости: земельный участок (индивидуальная собственность). Страна расположения — Россия», — указано в декларации. Всего депутат облдумы отчитался о 110 земельных участках. В собственности у него имеется два жилых дома, кафе, санпропускник и девять коровников.

За 2021 год Ярославцев заработал 4,8 млн рублей. Учтен доход от продажи имущества. По данным системы СБИС, депутат является руководителем крестьянского хозяйства. Он занимается растениеводством и животноводством.

Ранее URA.RU писало, что самый бедный депутат курганской облдумы Сергей Федотов за год стал богаче на 325 тыс. рублей. За 2021 год он заработал 437,7 тыс. рублей. Единственный миллиардер в составе курганской облдумы Дмитрий Ильтяков разбогател на 92 миллиона рублей. За прошлый год он заработал 1,66 млрд рублей. Самой богатой женой депутата Курганской областной думы стала супруга Александра Брюханова. За год она заработала 38,3 млн рублей