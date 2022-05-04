Депутат Бутина: россиян обманом заставляют работать на ЦРУ

Мария Бутина назвала главную опасть Тor и VPN для россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЦРУ через интернет-браузер Tor пытается собрать личные данные и компромат на россиян, чтобы с помощью шантажа заставить их работать против РФ. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя сообщение о том, что ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке по передаче информации разведке США через Tor.

ЦРУ опубликовало инструкции для россиянам о том, как они могут тайно передать информацию американской разведке, сообщает The Washington Post. Спецслужбы США предлагают гражданам РФ связываться с ними через интернет-браузер Tor, а также виртуальные частные сети или VPN.

«Таким образом США пытаются обойти законные ограничения доступа определенных сайтов в РФ. Конечно россияне в этой ситуации подвергаются опасности. Сообщения анонимных пользователей никто не примет, значит люди будут вводить свои личные данные, а потом с использованием этих личных данных можно будет все, что угодно, все, что ЦРУшной фантазии придет в голову делать. Никакие заявления о каком-либо событии ЦРУ просто так не примет. Их задача прежде всего получить персональные данные, чтобы установить с человеком контакт, собрать на него какой-либо компромат с помощью высылки ссылки на его компьютер и потом с помощью шантажа заставить его работать против России. Обычно это так делается», — пояснила Мария Бутина.

По ее словам, Tor был разработан в США. «Американская спецслужба не зря использует Tor, они одни из самых активных двигателей этого браузера. Tor был разработан в Минобороны США», — подытожила парламентарий.

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