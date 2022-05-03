Курганский предприниматель Марат Исламов отправит в регионы России около двух тысяч тонн зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель, владелец агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов отправит в регионы России несколько десятков вагонов продовольственного зерна. На элеваторе уже идет отгрузка около двух тысяч тонн продукции. Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

«В настоящее время на первом участке предприятия отгружают крупные партии продовольственного зерна, порядка двух тысяч тонн, которые отправятся в регионы России. Согласно заключенным контрактам, на элеваторе формируют партии зерна и отправляют в отгрузочные силосы, затем загружают в свои фирменные вагоны. Грузоподъемность каждого вагона составляет 76 тонн 200 килограммов», — рассказали в предприятии. Сейчас курганский элеватор загружен зерном на 80%. Каждый день отгружается более сотни тысяч тонн.

На втором участке идет интенсивная отгрузка семян пшеницы сортов «Омская 36» и «Уралосибирская 2 элита» и суперэлиты. «Партии отправятся в разные уголки России и Казахстан. Здесь есть своя семенная станция. Установлена новая семенная линия. В подразделении идет фасовка в большие мягкие контейнеры разового использования и мелкую тару по 50 килограммов. Заявки на приобретение семян приходят ежедневно», — добавили в предприятии.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский назвал причину падения производства зерна. Чиновник полагает, что сельхозпроизводители садят меньше зерновых культур из-за отсутствия современных мер регулирования цен со стороны государства. Об этом парламентарий заявил в эфире «Общественного российского телевидения».

Предприятие «Кургансемена» отправит в регионы России около двух тысяч тонн продовольственного зерна Фото: официальный сайт АО «Кургансемена»

Каждый день на курганском элеваторе идут отгрузки более 100 тысяч тонн зерна Фото: официальный сайт АО «Кургансемена»

Грузоподъемность каждого вагона составляет 76 тонн 200 килограммов Фото: официальный сайт АО «Кургансемена»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам