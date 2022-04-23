Курганский депутат ГД назвал причину падения производства зерна

Депутат Госдумы от Курганской области рассказал о причинах падения производства зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский полагает, что сельхозпроизводители садят меньше зерновых из-за отсутствия современных мер регулирования цен со стороны государства. Об этом парламентарий от Курганской области заявил в эфире Общественного российского телевидения на передаче о продовольственной безопасности.

«Вот сейчас мы регулируем внутреннюю цену на зерно. В результате наши крестьяне ничего не получают, мы теряем рынки сбыта. <…> Большинство мер демотивируют крестьян сеять зерновые», — заявил в эфире Лисовский. Депутат полагает, что из-за применения действующих мер госконтроля фермерам становится невыгодно сеять зерно. «В этом году еще протянем, а в следующем будем снижать площади посевов», — приводит Лисовский мнения российских аграриев.

По словам Лисовского, чтобы избежать этого, необходимо более скрупулезно заниматься регулированием цен на зерно, в том числе идущего на экспорт. Государству стоит создавать продвинутые инструменты, которые помогут крестьянам увеличить посевные площади и найти новые рынки сбыта внутри России.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский призвал власти жестко контролировать спекулянтов, чтобы избежать роста цен. Также депутат объяснял причины роста цен на молочные продукты.