Губернатор Текслер отправил в отставку челябинского министра

Алексей Текслер (слева) уволил Юрия Семенова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов покинул пост руководителя ведомства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова. Глава региона поблагодарил его за проделанную работу в непростое время пандемии коронавируса и пожелал успехов в дальнейшей деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Источник агентства сообщил о готовящейся отставке Семенова перед майскими праздниками. На тот момент официального подтверждения этому не было. Семенов руководил министерством с конца 2019 года, до этого он возглавлял областной перинатальный центр. Перед этим губернатор Алексей Текслер не продлил контракт с предыдущим министром — Сергеем Приколотиным.