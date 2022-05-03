03 мая 2022

Губернатор Текслер отправил в отставку челябинского министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в центре вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, текслер алексей, семенов юрий, дворец спорта юность, локдаун, центр вакцинации
Алексей Текслер (слева) уволил Юрия Семенова (справа) Фото:

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов покинул пост руководителя ведомства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова. Глава региона поблагодарил его за проделанную работу в непростое время пандемии коронавируса и пожелал успехов в дальнейшей деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Источник агентства сообщил о готовящейся отставке Семенова перед майскими праздниками. На тот момент официального подтверждения этому не было. Семенов руководил министерством с конца 2019 года, до этого он возглавлял областной перинатальный центр. Перед этим губернатор Алексей Текслер не продлил контракт с предыдущим министром — Сергеем Приколотиным.

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов покинул пост руководителя ведомства. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова. Глава региона поблагодарил его за проделанную работу в непростое время пандемии коронавируса и пожелал успехов в дальнейшей деятельности», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Источник агентства сообщил о готовящейся отставке Семенова перед майскими праздниками. На тот момент официального подтверждения этому не было. Семенов руководил министерством с конца 2019 года, до этого он возглавлял областной перинатальный центр. Перед этим губернатор Алексей Текслер не продлил контракт с предыдущим министром — Сергеем Приколотиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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