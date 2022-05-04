По данным МЧС, горят 10 жилых построек на площади 500 квадратных метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область) горят жилые и надворные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Днем 4 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: ГО Верхняя Пышма, п.Исеть, СНТ „Уралочка“. По оперативной информации на площади 500 кв.м горят 10 садовых домиков», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся жилой дом и садовые постройки. Деревянные конструкции местных строений и сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 32 человека личного состава и 11 единиц техники. Для координации участников ликвидации возгорания был развернут штаб пожаротушения в СНТ «Уралочка».

В тушении принимают участие 32 спасателя и 11 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличилась площадь лесных пожаров. К моменту 4 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров общей площадью в 97 гектаров.