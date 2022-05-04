По данным МЧС, горят 10 жилых построек на площади 500 квадратных метровФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область) горят жилые и надворные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Днем 4 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: ГО Верхняя Пышма, п.Исеть, СНТ „Уралочка“. По оперативной информации на площади 500 кв.м горят 10 садовых домиков», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся жилой дом и садовые постройки. Деревянные конструкции местных строений и сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 32 человека личного состава и 11 единиц техники. Для координации участников ликвидации возгорания был развернут штаб пожаротушения в СНТ «Уралочка».
В тушении принимают участие 32 спасателя и 11 единиц техники
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличилась площадь лесных пожаров. К моменту 4 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров общей площадью в 97 гектаров.
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В СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область) горят жилые и надворные постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Днем 4 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: ГО Верхняя Пышма, п.Исеть, СНТ „Уралочка“. По оперативной информации на площади 500 кв.м горят 10 садовых домиков», — говорится в сообщении. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся жилой дом и садовые постройки. Деревянные конструкции местных строений и сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 32 человека личного состава и 11 единиц техники. Для координации участников ликвидации возгорания был развернут штаб пожаротушения в СНТ «Уралочка». Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличилась площадь лесных пожаров. К моменту 4 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров общей площадью в 97 гектаров.