В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла в 32 раза

04 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Свердловской области горит 97 гектаров леса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Шесть лесных пожаров прямо сейчас действуют в Свердловской области. За прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась в 32 раза — с 3 до 97 гектаров. Об этом сообщается на сайте «Авиалесоохраны». За прошедшие сутки в лесах региона обнаружили 14 возгораний. Восемь из них ликвидировали, еще четыре локализовали. «Горели леса Екатеринбурга, Гаринского, Невьянского, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского городских округов, в Камышловском районе, под Дегтярском и Сухим Логом. Угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь природных пожаров составила более 110 гектаров. К тушению огня было привлечено более 130 человек, задействовано 6 тракторов и 16 пожарных машин», — сообщили в департаменте информполитики региона. Основная причина природных пожаров — это неосторожное обращение с огнем, подчеркнули в ДИПе. С огнем боролись более 130 пожарных, они использовали 6 тракторов и 16 пожарных машин. Всего, по данным «Авиалесоохраны», на 4 мая в России зафиксировано 60 лесных пожаров. Больше всего от них пострадала Курганская область. Ранее мы сообщали, что представитель Greenpeace предрек торфяные пожары в Екатеринбурге. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Шесть лесных пожаров прямо сейчас действуют в Свердловской области. За прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась в 32 раза — с 3 до 97 гектаров. Об этом сообщается на сайте «Авиалесоохраны». За прошедшие сутки в лесах региона обнаружили 14 возгораний. Восемь из них ликвидировали, еще четыре локализовали. «Горели леса Екатеринбурга, Гаринского, Невьянского, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского городских округов, в Камышловском районе, под Дегтярском и Сухим Логом. Угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь природных пожаров составила более 110 гектаров. К тушению огня было привлечено более 130 человек, задействовано 6 тракторов и 16 пожарных машин», — сообщили в департаменте информполитики региона. Основная причина природных пожаров — это неосторожное обращение с огнем, подчеркнули в ДИПе. С огнем боролись более 130 пожарных, они использовали 6 тракторов и 16 пожарных машин. Всего, по данным «Авиалесоохраны», на 4 мая в России зафиксировано 60 лесных пожаров. Больше всего от них пострадала Курганская область. Ранее мы сообщали, что представитель Greenpeace предрек торфяные пожары в Екатеринбурге.