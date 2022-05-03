03 мая 2022

В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла в 32 раза

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Последствия пожара в поле близ коттеджного поселка Совушки. Екатеринбург , мчс, дым, пожарный, задымление, смог, последствия пожара, ликвидация пожара, пожар в поле, совушки
В Свердловской области горит 97 гектаров леса Фото:

Шесть лесных пожаров прямо сейчас действуют в Свердловской области. За прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась в 32 раза — с 3 до 97 гектаров. Об этом сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

За прошедшие сутки в лесах региона обнаружили 14 возгораний. Восемь из них ликвидировали, еще четыре локализовали. «Горели леса Екатеринбурга, Гаринского, Невьянского, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского городских округов, в Камышловском районе, под Дегтярском и Сухим Логом. Угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь природных пожаров составила более 110 гектаров. К тушению огня было привлечено более 130 человек, задействовано 6 тракторов и 16 пожарных машин», — сообщили в департаменте информполитики региона.

Основная причина природных пожаров — это неосторожное обращение с огнем, подчеркнули в ДИПе. С огнем боролись более 130 пожарных, они использовали 6 тракторов и 16 пожарных машин.

Всего, по данным «Авиалесоохраны», на 4 мая в России зафиксировано 60 лесных пожаров. Больше всего от них пострадала Курганская область. Ранее мы сообщали, что представитель Greenpeace предрек торфяные пожары в Екатеринбурге.

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Шесть лесных пожаров прямо сейчас действуют в Свердловской области. За прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась в 32 раза — с 3 до 97 гектаров. Об этом сообщается на сайте «Авиалесоохраны». За прошедшие сутки в лесах региона обнаружили 14 возгораний. Восемь из них ликвидировали, еще четыре локализовали. «Горели леса Екатеринбурга, Гаринского, Невьянского, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского городских округов, в Камышловском районе, под Дегтярском и Сухим Логом. Угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь природных пожаров составила более 110 гектаров. К тушению огня было привлечено более 130 человек, задействовано 6 тракторов и 16 пожарных машин», — сообщили в департаменте информполитики региона. Основная причина природных пожаров — это неосторожное обращение с огнем, подчеркнули в ДИПе. С огнем боролись более 130 пожарных, они использовали 6 тракторов и 16 пожарных машин. Всего, по данным «Авиалесоохраны», на 4 мая в России зафиксировано 60 лесных пожаров. Больше всего от них пострадала Курганская область. Ранее мы сообщали, что представитель Greenpeace предрек торфяные пожары в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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