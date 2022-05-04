Великобритания ввела санкции против банкиров и журналистов РФ

04 мая 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела новые санкции против российских СМИ и банкиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Великобритании ввели санкции против ВГТРК и отдельных журналистов из России. Также под санкции попали помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Об этом сообщается на сайте МИД Британии. В обновленном санкционном списке появились Орешкин, телеведущий Михаил Леонтьев, глава «Открытия» Михаил Задорнов. Под санкции также попал ВГТРК и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин. Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения. «В рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара», — сообщили на сайте МИД страны. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Власти Великобритании ввели санкции против ВГТРК и отдельных журналистов из России. Также под санкции попали помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Об этом сообщается на сайте МИД Британии. В обновленном санкционном списке появились Орешкин, телеведущий Михаил Леонтьев, глава «Открытия» Михаил Задорнов. Под санкции также попал ВГТРК и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин. Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения. «В рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара», — сообщили на сайте МИД страны. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.