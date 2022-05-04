Великобритания ввела санкции против банкиров и журналистов РФ

Власти Великобритании ввели санкции против ВГТРК и отдельных журналистов из России. Также под санкции попали помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Об этом сообщается на сайте МИД Британии.
В обновленном санкционном списке появились Орешкин, телеведущий Михаил Леонтьев, глава «Открытия» Михаил Задорнов. Под санкции также попал ВГТРК и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.
Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения. «В рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара», — сообщили на сайте МИД страны.
Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.
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Власти Великобритании ввели санкции против ВГТРК и отдельных журналистов из России. Также под санкции попали помощник президента РФ Максим Орешкин и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Об этом сообщается на сайте МИД Британии. В обновленном санкционном списке появились Орешкин, телеведущий Михаил Леонтьев, глава «Открытия» Михаил Задорнов. Под санкции также попал ВГТРК и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин. Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения. «В рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара», — сообщили на сайте МИД страны. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.