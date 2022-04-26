Куйвашев вернет властям Екатеринбурга контроль над миллиардами

Евгений Куйвашев начал возвращать мэрии Екатеринбурга отобранные в 2021 году полномочия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские власти вернут мэрии Екатеринбурга «рекламные» полномочия и право распоряжаться неразграниченными землями. Соответствующие поправки в законодательство заксобрание может принять уже в 2022 году. Они вступят в силу с 1 января 2023-го. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по финансам Андрей Корюков. По его словам, в совокупности это будет приносить городу миллиарды рублей. Решение уже согласовано губернатором Евгением Куйвашевым, добавил Корюков.

«Разговоры такие [о возвращении полномочий] идут. Мы бы хотели рассмотреть земельные отношения в части тех территорий, которые ни к кому не относятся, и, конечно, рекламу. Мы [мэрия] достаточно долго на этом рынке работали. И на сегодняшний день это [возвращение полномочий] для нас было бы наиболее правильным решением с точки зрения дополнительных доходов», — поделился чиновник, отвечая на вопрос корреспондента.

Поправки обсуждались, в частности, 20 апреля, когда в заксобрании мэрия Екатеринбурга спорила с минфином о финансировании инфраструктурных проектов. «Есть два пути. Первый — выделять городу дополнительные деньги [из областного бюджета]. Второй — передать полномочия. Если бы нам передали полномочия по земле, рекламе, сбору штрафных санкций… Мы более эффективно это делаем, чем вышестоящие уровни [власти]», — сказал Корюков, имея в виду мингосимущество (МУГИСО).

Полномочия по неразграниченным землям были изъяты у администрации Екатеринбурга в пользу областного правительства в 2012 году, а по рекламе — 1 января 2016 года, наряду с градостроительными полномочиями. Таким образом команда Куйвашева пыталась ослабить старую городскую команду, которой руководил тогдашний замглавы горадминистрации Владимир Тунгусов.

С 2021 года, когда мэром Екатеринбурга стал друг Куйвашева Алексей Орлов, региональные власти начали возвращать эти рычаги обратно. Так, с 1 января 2022-го мэрия выдает разрешения на стройки и ввод объектов в эксплуатацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам