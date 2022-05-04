«Гемотест» расследует утечку данных тысяч клиентов

04 мая 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

«Гемотест» начал расследование после появления информации о возможной утечке данных 30 млн клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медицинская лаборатория «Гемотест» проведет служебное расследование после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов. Также планируется ужесточить меры безопасности. «По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования. Также ужесточат технические меры безопасности», — передает ТАСС слова Осипова. В среду, 4 мая в даркнете якобы выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов «Гемотеста». Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории. В базе есть результаты тестов на ВИЧ. В начале апреля в Госдуму внесли проект об изменениях федерального закона «О персональных данных». Согласно новым правилам, на обработку биометрии несовершеннолетних введут ограничения. Кроме того, властям РФ разрешат вмешиваться в вопросы, связанные с обработкой данных россиян за рубежом. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщал о подготовке законопроекта, предполагающего ужесточение требований к операторам по обработке персональных данных, передает РАПСИ. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Медицинская лаборатория «Гемотест» проведет служебное расследование после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов. Также планируется ужесточить меры безопасности. «По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования. Также ужесточат технические меры безопасности», — передает ТАСС слова Осипова. В среду, 4 мая в даркнете якобы выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов «Гемотеста». Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории. В базе есть результаты тестов на ВИЧ. В начале апреля в Госдуму внесли проект об изменениях федерального закона «О персональных данных». Согласно новым правилам, на обработку биометрии несовершеннолетних введут ограничения. Кроме того, властям РФ разрешат вмешиваться в вопросы, связанные с обработкой данных россиян за рубежом. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщал о подготовке законопроекта, предполагающего ужесточение требований к операторам по обработке персональных данных, передает РАПСИ.