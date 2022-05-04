«Гемотест» расследует утечку данных тысяч клиентов

Медицинская лаборатория «Гемотест» проведет служебное расследование после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов. Также планируется ужесточить меры безопасности.
«По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования. Также ужесточат технические меры безопасности», — передает ТАСС слова Осипова.
В среду, 4 мая в даркнете якобы выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов «Гемотеста». Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории. В базе есть результаты тестов на ВИЧ.
В начале апреля в Госдуму внесли проект об изменениях федерального закона «О персональных данных». Согласно новым правилам, на обработку биометрии несовершеннолетних введут ограничения. Кроме того, властям РФ разрешат вмешиваться в вопросы, связанные с обработкой данных россиян за рубежом. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщал о подготовке законопроекта, предполагающего ужесточение требований к операторам по обработке персональных данных, передает РАПСИ.
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Медицинская лаборатория «Гемотест» проведет служебное расследование после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов. Также планируется ужесточить меры безопасности. «По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования. Также ужесточат технические меры безопасности», — передает ТАСС слова Осипова. В среду, 4 мая в даркнете якобы выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов «Гемотеста». Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории. В базе есть результаты тестов на ВИЧ. В начале апреля в Госдуму внесли проект об изменениях федерального закона «О персональных данных». Согласно новым правилам, на обработку биометрии несовершеннолетних введут ограничения. Кроме того, властям РФ разрешат вмешиваться в вопросы, связанные с обработкой данных россиян за рубежом. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщал о подготовке законопроекта, предполагающего ужесточение требований к операторам по обработке персональных данных, передает РАПСИ.