Росселя включили в санкционный список Великобритании

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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Эдуарду Росселю запрещен въезд в Великобританию, а также заморожены все его счета в британских банках Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается в обновленном списке на официальном сайте МИД Соединенного Королевства.

Согласно британскому документу, Эдуарду Росселю запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, все счета экс-губернатора региона в банках Великобритании будут заморожены.

Ранее сообщалось, что западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.

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Экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается в обновленном списке на официальном сайте МИД Соединенного Королевства. Согласно британскому документу, Эдуарду Росселю запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, все счета экс-губернатора региона в банках Великобритании будут заморожены. Ранее сообщалось, что западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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