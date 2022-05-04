Росселя включили в санкционный список Великобритании

Экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается в обновленном списке на официальном сайте МИД Соединенного Королевства.
Согласно британскому документу, Эдуарду Росселю запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, все счета экс-губернатора региона в банках Великобритании будут заморожены.
Ранее сообщалось, что западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.
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Экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель попал под санкции Великобритании. Об этом сообщается в обновленном списке на официальном сайте МИД Соединенного Королевства. Согласно британскому документу, Эдуарду Росселю запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства. Кроме того, все счета экс-губернатора региона в банках Великобритании будут заморожены. Ранее сообщалось, что западным санкциям подверглись многие политики, бизнесмены и даже банки Свердловской области. Такой вид ограничений Запад объявляет в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.