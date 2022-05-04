Евро и доллар рекордно обвалились

04 мая 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Курс евро упал ниже 71 рубля и составил 70,58 рублей впервые за два года, доллар опускался ниже 67,99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро достиг 70,58, после чего вырос до 71,43 рубля, сообщается на сайте Мосбирже. Ранее евро достигал такой планки только в феврале 2020 года. Доллар составляет 67,87 рублей впервые с марта 2020 года. В прошлый понедельник курс евро рекордно обвалился до 77 рублей, это произошло впервые с июня 2020 года. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. А 3 мая долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU . Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Курс евро упал ниже 71 рубля и составил 70,58 рублей впервые за два года, доллар опускался ниже 67,99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро достиг 70,58, после чего вырос до 71,43 рубля, сообщается на сайте Мосбирже. Ранее евро достигал такой планки только в феврале 2020 года. Доллар составляет 67,87 рублей впервые с марта 2020 года. В прошлый понедельник курс евро рекордно обвалился до 77 рублей, это произошло впервые с июня 2020 года. Курс рубля начал падать после старта спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро, также были заморожены российские валютные резервы. А 3 мая долларовый курс по отношению к российскому рублю значительно упал в рамках торгов на бирже «Форекс», пишет сайт MK.RU. Тогда он составил 66 рублей, дополняет «Федеральное агентство новостей».