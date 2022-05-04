Игорь Володин (справа) ждал должности для друга с февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший председатель Счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин в ближайшее время может быть назначен финансовым директором ключевого городского предприятия — ЕМУП «Водоканал», сообщил источник URA.RU в мэрии. Таким образом, глава города Алексей Орлов исполнил обещание, данное спикеру гордумы Игорю Володину, старшему товарищу Парунина. При этом для достижения цели Володину пришлось привлечь влиятельного посредника, говорят в администрации.

«О значении Парунина должны объявить после майских праздников. Скорее всего, это будет пост финансового директора „Водоканала“», — поделился источник агентства. Хотя еще один собеседник отметил, что, по его данным, Парунин получит другую должность.

Считается, что Орлов заверил Володина, что подыщет Парунину новое место во власти, после того, как в феврале 2022-го Парунина по инициативе Орлова лишили должности главы Счетной палаты (в результате затяжного конфликта она досталась бывшему прокурорскому работнику Александру Гетманчуку). «Но Орлов не торопился с исполнением обещания. Тогда Володин обратился к [своему покровителю, близкому к губернатору Евгению Куйвашеву совладельцу сотового оператора „Мотив“ Виталию] Кочеткову с просьбой посодействовать. И тот предложил Орлову назначить Парунина в „Водоканал“. Глава согласился», — передал инсайдер.

Слухи о том, что Кочетков имеет интерес к «Водоканалу» и в некоторой степени влияет на МУП, ходят с начала 2019 года (хотя официально они не подтверждались). На момент публикации в приемной бизнесмена не ответили на звонок корреспондента. Игорь Володин сказал URA.RU, что не участвовал в продвижении Парунина. А сам Парунин предложил дождаться каких-либо официальных решений. В пресс-службе горадминистрации пока воздерживаются от комментариев.

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