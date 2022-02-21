Мэр Екатеринбурга победил в споре, который грозил расколом думы

Новым главным аудитором стал человек из окружения Орлова — теперь официально

22 февраля 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов опасался открытого столкновения, потому стремился снять все вопросы кулуарно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показывает, что управляет городом лично, без тандема со спикером думы Игорем Володиным. Таков итог конфликта, разворачивавшегося вокруг кресла председателя муниципальной Счетной палаты с конца 2021 года и грозившего опасным расколом думы в преддверии губернаторских выборов. Контрольный орган возглавил бывший прокурорский работник, экс-полпред главы региона Евгения Куйвашева в Южном управленческом округе Александр Гетманчук — человек из окружения градоначальника. Депутаты единогласно одобрили его кандидатуру на заседании 22 февраля. «Поздравляю, Александр Александрович», — сказал Володин. «Мой опыт в органах прокуратуры и на службе в органах исполнительной власти будет использован на благо Счетной палаты», — пообещал Гетманчук. Игорь Володин (справа) выдвинул своего человека первым и поначалу не собирался отступать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Внеочередные выборы председателя Счетной палаты были вызваны изменениями федерального и областного законодательства о счетных палатах и, как следствие, городского положения. В частности, конце 2021-го первых лиц Счетной палаты Екатеринбурга наделили новыми функционалом и статусом: их должности теперь относятся к муниципальным должностям (ранее были должности муниципальной службы). Изначально Орлов продвигал на должность нового главного аудитора Екатеринбурга экс-главу облизбиркома Владимира Русинова — по просьбе его товарища, замгубернатора Валерия Чайникова. «Сыграли не только личные отношения между Орловым и Чайниковым, но и то, что Орлов считает Русинова более компетентным специалистом, чем Парунин (справедливость такой оценки в кулуарах разделяют далеко не все — прим. URA.RU)», — утверждает источник в горадминистрации. Евгений Куйвашев поначалу не вмешивался в конфликт, а потом занял позицию, выгодную для Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но первым своего кандидата — действующего руководителя Счетной палаты Андрея Парунина — выдвинул спикер думы Игорь Володин. Пойдя на принцип, он настаивал, что имеет личные обязательства перед Паруниным (оба — выходцы из системы МВД), поэтому тот должен сохраниться. К тому же искренне не понимал, почему Орлов перед выдвижением Русинова даже не позвонил. «Дума весь год шла на уступки [Орлову и его команде], а в ответ такое», — передает логику знакомый депутат. Мэр же считает, что единственный человек в Екатеринбурге, с которым он должен советоваться при принятии решений, — Куйвашев. Володина, по некоторым данным, якобы поддерживал владелец компании «Мотив» Виталий Кочетков, который на выборах в 2018 году координировал прохождение в думу большого прогубернаторского пула (в его составе был Володин). «Он считает, что у думы должно быть больше власти и влияния», — объясняет один из собеседников. При этом источник, близкий к окружению спикера настаивает, что Кочетков не участвовал в конфликте. Статья по теме Спикер думы Екатеринбурга идет на маневр в конфликте с мэром Поскольку ни Орлов, ни Володин отступать не собирались, между ними произошло первое за время совместной работы открытое столкновение. Хотя некоторое напряжение, как утверждают очевидцы во власти, появилось якобы еще весной 2021-го. Тогда Володину не удалось пролоббировать своего кандидата на пост директора ЦПКиО (сам он не подтверждал наличие креатуры). А в августе Орлов переиграл его в интриге с назначением нового депутата гордумы от списков «Единой России» (Володин поддерживал экс-депутата Николая Антонова, Орлов — директора школы искусств Надежду Воробьеву). Новый конфликт грозил расколом в думе — Володин и Орлов вели переговоры с депутатами, добиваясь поддержки большинства (подсчеты, которыми развлекался истеблишмент в те дни, показывали, что у каждой из сторон шансы 50 на 50). «При публичном голосовании это было бы на руку оппонентам губернатора [Куйвашева], потому что показало бы что за полгода до выборов (пройдут в сентябре 2022-го — прим. URA.RU) у него конфликт в центральном городе», — говорит источник, близкий к резиденции главы региона. Это объясняет, почему Орлов хотел (об этом говорили источники агентства ранее), чтобы на общее голосование думы выносились не оба кандидата, а кто-то один (и желательно Русинов). Володин все же добился для Андрея Парунина хотя бы минимального профита: аудитору дадут какую-то другую должность во власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сам губернатор поначалу не вмешивался. Орлов, по данным URA.RU, обсуждал с ним эту тему 10 января, и со ссылкой на этот разговор в кулуарах говорил, что губернатор назначение Русинова согласовал. Однако Володин не верил. И добился, чтобы 22 января на полях конференции «Единой России» Куйвашев принял и его. Тот разговор, по слухам, ни к чему конкретному не привел. 2 февраля Русинов и Парунин неожиданно отозвали свои кандидатуры. Позднее выяснилось, что губернатор, вернувшись из короткого отпуска, просто озвучил фамилию Гетманчука. А перед этим еще раз общался с Орловым, чья позиция в итоге перевесила. Гетманчука называют человеком, близким к друзьям Орлова из органов прокуратуры. Гетманчук работал в надзорном ведомстве с 2004 года. В частности, в разное время он был замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показывает, что управляет городом лично, без тандема со спикером думы Игорем Володиным. Таков итог конфликта, разворачивавшегося вокруг кресла председателя муниципальной Счетной палаты с конца 2021 года и грозившего опасным расколом думы в преддверии губернаторских выборов. Контрольный орган возглавил бывший прокурорский работник, экс-полпред главы региона Евгения Куйвашева в Южном управленческом округе Александр Гетманчук — человек из окружения градоначальника. Депутаты единогласно одобрили его кандидатуру на заседании 22 февраля. «Поздравляю, Александр Александрович», — сказал Володин. «Мой опыт в органах прокуратуры и на службе в органах исполнительной власти будет использован на благо Счетной палаты», — пообещал Гетманчук. Внеочередные выборы председателя Счетной палаты были вызваны изменениями федерального и областного законодательства о счетных палатах и, как следствие, городского положения. В частности, конце 2021-го первых лиц Счетной палаты Екатеринбурга наделили новыми функционалом и статусом: их должности теперь относятся к муниципальным должностям (ранее были должности муниципальной службы). Изначально Орлов продвигал на должность нового главного аудитора Екатеринбурга экс-главу облизбиркома Владимира Русинова — по просьбе его товарища, замгубернатора Валерия Чайникова. «Сыграли не только личные отношения между Орловым и Чайниковым, но и то, что Орлов считает Русинова более компетентным специалистом, чем Парунин (справедливость такой оценки в кулуарах разделяют далеко не все — прим. URA.RU)», — утверждает источник в горадминистрации. Но первым своего кандидата — действующего руководителя Счетной палаты Андрея Парунина — выдвинул спикер думы Игорь Володин. Пойдя на принцип, он настаивал, что имеет личные обязательства перед Паруниным (оба — выходцы из системы МВД), поэтому тот должен сохраниться. К тому же искренне не понимал, почему Орлов перед выдвижением Русинова даже не позвонил. «Дума весь год шла на уступки [Орлову и его команде], а в ответ такое», — передает логику знакомый депутат. Мэр же считает, что единственный человек в Екатеринбурге, с которым он должен советоваться при принятии решений, — Куйвашев. Володина, по некоторым данным, якобы поддерживал владелец компании «Мотив» Виталий Кочетков, который на выборах в 2018 году координировал прохождение в думу большого прогубернаторского пула (в его составе был Володин). «Он считает, что у думы должно быть больше власти и влияния», — объясняет один из собеседников. При этом источник, близкий к окружению спикера настаивает, что Кочетков не участвовал в конфликте. Поскольку ни Орлов, ни Володин отступать не собирались, между ними произошло первое за время совместной работы открытое столкновение. Хотя некоторое напряжение, как утверждают очевидцы во власти, появилось якобы еще весной 2021-го. Тогда Володину не удалось пролоббировать своего кандидата на пост директора ЦПКиО (сам он не подтверждал наличие креатуры). А в августе Орлов переиграл его в интриге с назначением нового депутата гордумы от списков «Единой России» (Володин поддерживал экс-депутата Николая Антонова, Орлов — директора школы искусств Надежду Воробьеву). Новый конфликт грозил расколом в думе — Володин и Орлов вели переговоры с депутатами, добиваясь поддержки большинства (подсчеты, которыми развлекался истеблишмент в те дни, показывали, что у каждой из сторон шансы 50 на 50). «При публичном голосовании это было бы на руку оппонентам губернатора [Куйвашева], потому что показало бы что за полгода до выборов (пройдут в сентябре 2022-го — прим. URA.RU) у него конфликт в центральном городе», — говорит источник, близкий к резиденции главы региона. Это объясняет, почему Орлов хотел (об этом говорили источники агентства ранее), чтобы на общее голосование думы выносились не оба кандидата, а кто-то один (и желательно Русинов). Сам губернатор поначалу не вмешивался. Орлов, по данным URA.RU, обсуждал с ним эту тему 10 января, и со ссылкой на этот разговор в кулуарах говорил, что губернатор назначение Русинова согласовал. Однако Володин не верил. И добился, чтобы 22 января на полях конференции «Единой России» Куйвашев принял и его. Тот разговор, по слухам, ни к чему конкретному не привел. 2 февраля Русинов и Парунин неожиданно отозвали свои кандидатуры. Позднее выяснилось, что губернатор, вернувшись из короткого отпуска, просто озвучил фамилию Гетманчука. А перед этим еще раз общался с Орловым, чья позиция в итоге перевесила. Гетманчука называют человеком, близким к друзьям Орлова из органов прокуратуры. Гетманчук работал в надзорном ведомстве с 2004 года. В частности, в разное время он был замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.