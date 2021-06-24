Главный менеджер мэрии Екатеринбурга ответил на слухи об отставке

Евгения Лузгина называют самым закрытым функционером города: он почти не общается со СМИ и стрессует от публичных выступлений Фото: пресс-служба гордумы Екатеринбурга

Управляющий стратегическим активом властей Екатеринбурга — ЕМУП «Водоканал» — Евгений Лузгин прервал молчание, чтобы отбить слухи, которыми последние месяцы развлекается политтусовка. За час разговора с URA.RU он объяснил, что увольнение трех директоров вызвано внешними факторами (но не теми, о которых думают все), а о своей «отставке» узнал от подчиненных. И наконец ответил на главный вопрос интриганов: правда ли, что совладелец «Мотива» Виталий Кочетков отдает ему распоряжения.

Особое внимание к «Водоканалу» вызвано тем, что вопрос о передаче его в концессию долгое время был ключевым в екатеринбургской политике. Считается, что отказ мэра Александра Высокинского передавать актив в частные руки — одна из причин его конфликта с гордумой и последующей отставки.

Отставки Сергея Никифорова (слева) и Алексея Белоусова (второй справа) не связаны с политикой, говорит Лузгин Фото: пресс-служба гордумы Екатеринбурга

После смены власти в городе считалось, что новое руководство ориентировано на сделку с одной из крупных ФПГ. Однако Лузгин утверждает: передачу «Водоканала» в концессию ни с мэром Алексеем Орловым, ни с губернатором Евгением Куйвашевым (они знакомы) он не обсуждал. «На предприятии я работаю 20 лет. И за это время запросов [на передачу объектов „Водоканала“ в концессию] приходило очень много, раза три-четыре [запросы] видел точно. Но ни одного за то время, что я руковожу [„Водоканалом“]. Понятно, что многие интересуются предприятием. Но зачем, если мы хорошие специалисты, платим налоги городу, нас отдавать?»

В марте—июне 2021-го «Водоканал» покинули сразу три директора: директор по IT Алексей Крицкий, технический директор Сергей Никифоров и директор по финансам Алексей Белоусов (работавший ранее в структурах ГК «Ренова», которую называют в числе претендентов на «Водоканал»). А первый замгендиректора, депутат гордумы Александр Караваев был понижен в статусе — до советника Лузгина.

В ходе разговора Лузгин несколько раз давал понять: интриги его интересуют куда меньше, чем подготовка к Универсиаде-2023, модернизация очистных сооружений Фото: пресс-служба ЕМУП «Водоканал»

По распространенной версии, две последние перестановки — исключение определенных групп влияния из шорт-листа претендентов на «Водоканал». Но со слов Лузгина всё не так: «Мы никого не увольняли, не отстраняли. Все было по соглашению сторон». Крицкий-младший якобы ушел по семейным обстоятельствам, а Никифоров хотел быть ближе к родным (они живут в другом городе) и сейчас занимается здоровьем. Обстоятельства ухода Белоусова куда интереснее. «Алексей — шикарный финансист. Когда меня назначили гендиректором (в ноябре 2019-го прим. URA.RU) и мы убирали старую команду, которая была замечена в не очень хороших делах, я взял его из Академического (вероятно, речь идет об „РСГ-Академическое“, „дочке“ „Реновы“ — прим. URA.RU). Через год Алексею предложили там бо?льшую зарплату, чем у нас, и он принял решение уйти. Мы с ним до сих пор на связи, общаемся по работе», — рассказывает Лузгин.

Весной во властных структурах обсуждали две причины падения Караваева. Одни говорили, что он совершил менеджерскую ошибку, другие — проявил неосторожность в обращении с финансами. В июне появился новый слух: Караваеву якобы вменили бездействие при подготовке «Водоканала» к концессии. «Он [Караваев] занимался автотранспортным предприятием, взаимодействием с гордумой, политикой. Он не занимался концессией. Александр Александрович свою работу сделал. И сейчас спокойно занимается своими делами», — парирует Лузгин.

Пару недель назад в городских структурах власти всерьез заговорили, что волна отставок накроет и гендиректора. Возможно, именно после этого он согласился, что дальше молчать нельзя. «У нас на „Водоканале“ 37 подразделений. Одно из них на Химмаше. Мне оттуда знакомые звонят и говорят, что 15 числа [у меня] последний [рабочий] день. Чуть ли не начали траурные мероприятия, — смеясь, рассказывает он. — Кто-то где-то услышит, что-то скажет… Со стороны администрации я к себе вопросов не слышал. Все, что касается работы „Водоканала“ — водоочистки, водоподготовки, подачи воды жителям и безаварийной работы сетей — оценивается на „отлично“».

Политтусовка до сих пор считает Лузгина номиналом. И неспроста. Его история успеха выглядит подозрительно образцовой: работает на «Водоканале» 20 лет, прошел путь от рядового сотрудника до начальника Южной аэрационной станции. В разгар борьбы за актив его фамилии не было даже в лонг-листе претендентов на пост гендиректора, но мэр Александр Высокинский назначил именно его (Лузгин и сам признает, что предложение от главы было для него неожиданным). Отсюда и версия: ключевые решения якобы принимает не он, а, к примеру, Виталий Кочетков (до марта — через Караваева). Он, по слухам, претендовал на то, чтобы стать оператором по продаже «Водоканала». Эти предположения подкрепляет инсайд: команда экс-мэра Высокинского якобы даже просила свердловское УФСБ проверить, не работает ли гендиректор на бизнес. Это произошло после того, как в конце 2019-го — начале 2020-го он неожиданно зачистил предприятие от старой управленческой команды.

Одно из достижений, которыми гордится Лузгин, — снижение долговой нагрузки «Водоканала» с 4-х до 1,5 миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако Лузгин подчеркивает, что свои шаги он готов обсуждать только с собственником МУПа, то есть мэрией. «Домыслов и правда очень много. Кочеткова я видел только два раза — по фотографиям, — смеется он. — На меня влиять как-то политически очень тяжело. Потому что я отвечаю за все последствия [решений] и понимаю: как только возникнут подозрения, что я слился с чьими-либо интересами, придут люди в погонах и спросят с меня. Зачем мне это нужно?»