Врач рассказал о развитии «ласкового убийцы» у переболевших COVID

05 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Гипертонию медики называют «ласковым убийцей» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID-19 может стать причиной возникновения резких перепадов артериального давления до 200 мм. рт. ст., появления гипертонии, которую медики называют «ласковым убийцей», так как заболевание может протекать безболезненно. Об этом в беcеде с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Как мы знаем, повышение артериального давления может протекать безболезненно, поэтому гипертонию называют „ласковый убийца“. И COVID-19 вполне может породить вот такого „ласкового убийцу“. Дебют болезни может протекать тихо, спокойно, без жалоб, а потом вдруг при профосмотре обнаруживаются такие цифры систолического АД — 160, 180 и даже 200 мм рт. ст. Скачки или подъемы артериального давления могут возникнуть или усилиться при постковиде у тех пациентов, кто ранее был предрасположен к этому, у курящих, имеющих избыточную массу тела, нарушения липидного обмена, у страдающих сахарным диабетом. Также при коронавирусной инфекции могут поражаться почки — это еще одна из причин гипертензии», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, сигналами того, что артериальное давление резко поднялось, могут стать боли в затылке. «Звоночками могут быть: несвойственная ранее головная боль в области затылка, головокружение, тошнота, чувство давления на глаза, шум в ушах. Иногда при подъеме артериального давления возникают боли в области грудной клетки. Терпеть подобные жалобы или заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Их следствием могут стать серьезные и фатальные катастрофы — острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульты или инфаркты», — предупредил Токарев. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, ссылаясь на данные ВОЗ, что число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60-ти могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

COVID-19 может стать причиной возникновения резких перепадов артериального давления до 200 мм. рт. ст., появления гипертонии, которую медики называют «ласковым убийцей», так как заболевание может протекать безболезненно. Об этом в беcеде с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Как мы знаем, повышение артериального давления может протекать безболезненно, поэтому гипертонию называют „ласковый убийца“. И COVID-19 вполне может породить вот такого „ласкового убийцу“. Дебют болезни может протекать тихо, спокойно, без жалоб, а потом вдруг при профосмотре обнаруживаются такие цифры систолического АД — 160, 180 и даже 200 мм рт. ст. Скачки или подъемы артериального давления могут возникнуть или усилиться при постковиде у тех пациентов, кто ранее был предрасположен к этому, у курящих, имеющих избыточную массу тела, нарушения липидного обмена, у страдающих сахарным диабетом. Также при коронавирусной инфекции могут поражаться почки — это еще одна из причин гипертензии», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, сигналами того, что артериальное давление резко поднялось, могут стать боли в затылке. «Звоночками могут быть: несвойственная ранее головная боль в области затылка, головокружение, тошнота, чувство давления на глаза, шум в ушах. Иногда при подъеме артериального давления возникают боли в области грудной клетки. Терпеть подобные жалобы или заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Их следствием могут стать серьезные и фатальные катастрофы — острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульты или инфаркты», — предупредил Токарев. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, ссылаясь на данные ВОЗ, что число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60-ти могут сохраняться в течение 6-7 месяцев.