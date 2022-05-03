На главной переправе ЯНАО выставлены посты

На переправе Салехард — Лабытнанги несут дежурство специалисты спасательных служб Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На переправе Салехард — Лабытнанги выставлены дежурные посты в составе специалистов профильных служб. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Специалисты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с окружной службой технадзора и спасателями „Ямалспаса“ несут дежурство в районе переправы через реку Обь», — сообщает пресс-служба правительства округа.

Ледовая переправа через Обь закрыта с 30 апреля для всех видов транспорта. Задача постов: контроль за соблюдением запрета выезда транспорта и выхода людей на лед Оби, также проведение разъяснительных бесед с населением.

Службами уже проведена эвакуация группы людей, в том числе и ребенка, самовольно нарушивших запрет. Спасатели на аэролодке подобрались к заглохшему снегоходу и эвакуировали пострадавших. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО напоминает, что выезжать и выходить на тонкий лед опасно для жизни. Нарушителям запрета грозят административные штрафы. За выход на лед — предупреждение или одна тысяча рублей, за выезд на транспорте (в том числе снегоходах) до пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало об ограничении движения по ледовой переправе. Полное закрытие планировалось на начало мая.