Эстония призвала Евросоюз к подготовке седьмого пакета санкций

05 мая 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Глава МИД Эстонии призвала Евросоюз разработать седьмой пакет санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Для стран Евросоюза важно разработать новый — седьмой — пакет антироссийских санкций, которые бы затронули дополнительные сектора экономики РФ. С таким призывом выступила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. «Самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД Эстонии. По словам дипломата, новые ограничения должны затронуть те сектора российской экономики, о которых страны Евросоюза «еще не смогли договориться». Лийметс также отметила «исключительное единство» при принятии новых санкций. По ее мнению, на сегодняшний день странам-участницам необходимо двигаться дальше. На данный момент Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти. Однако ряд государств саботирует эти планы Евросоюза. В частности, о своем исключении из эмбарго просят Болгария и Чехия. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Для стран Евросоюза важно разработать новый — седьмой — пакет антироссийских санкций, которые бы затронули дополнительные сектора экономики РФ. С таким призывом выступила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. «Самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД Эстонии. По словам дипломата, новые ограничения должны затронуть те сектора российской экономики, о которых страны Евросоюза «еще не смогли договориться». Лийметс также отметила «исключительное единство» при принятии новых санкций. По ее мнению, на сегодняшний день странам-участницам необходимо двигаться дальше. На данный момент Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти. Однако ряд государств саботирует эти планы Евросоюза. В частности, о своем исключении из эмбарго просят Болгария и Чехия.