Четыре страны саботируют планы ЕС запретить нефть из России

Некоторые страны не хотят отказываться от российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Болгария и Чехия хотят попросить о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщили источники агентства France-Presse. Ранее о подобных намерениях заявили в Словакии, в Венгрии также не одобряют запрет российской нефти.

«Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», — заявили France-Presse неназванные официальные лица Евросоюза. Информацию передает РИА «Новости».

Готовящиеся ограничения предполагают постепенный отказ от российской нефти за шесть-восемь месяцев. Венгрии и Словакии хотят дать дополнительно еще несколько месяцев. Издание сообщает, что Еврокомиссия передаст проект нового пакета санкций 3 мая, а 4 мая его обсудят постпреды стран.

Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ, передает сайт MK.RU . Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что страна не поддерживает эмбарго на поставки нефти из России. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Страны Запада начали водить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России». Власти РФ отмечали, что ограничения негативно влияют и на тех, кто их вводит. Обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вулф заявил о неуязвимости России перед санкциями в энергетической сфере, потому что Москва, по его мнению, всегда сможет найти покупателя для топлива, сообщает Life .

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