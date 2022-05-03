Четыре страны саботируют планы ЕС запретить нефть из России

Болгария и Чехия хотят попросить о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщили источники агентства France-Presse. Ранее о подобных намерениях заявили в Словакии, в Венгрии также не одобряют запрет российской нефти.
«Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», — заявили France-Presse неназванные официальные лица Евросоюза. Информацию передает РИА «Новости».
Готовящиеся ограничения предполагают постепенный отказ от российской нефти за шесть-восемь месяцев. Венгрии и Словакии хотят дать дополнительно еще несколько месяцев. Издание сообщает, что Еврокомиссия передаст проект нового пакета санкций 3 мая, а 4 мая его обсудят постпреды стран.
Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ, передает сайт MK.RU. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что страна не поддерживает эмбарго на поставки нефти из России. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Страны Запада начали водить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России». Власти РФ отмечали, что ограничения негативно влияют и на тех, кто их вводит. Обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вулф заявил о неуязвимости России перед санкциями в энергетической сфере, потому что Москва, по его мнению, всегда сможет найти покупателя для топлива, сообщает Life.
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Болгария и Чехия хотят попросить о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщили источники агентства France-Presse. Ранее о подобных намерениях заявили в Словакии, в Венгрии также не одобряют запрет российской нефти. «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», — заявили France-Presse неназванные официальные лица Евросоюза. Информацию передает РИА «Новости». Готовящиеся ограничения предполагают постепенный отказ от российской нефти за шесть-восемь месяцев. Венгрии и Словакии хотят дать дополнительно еще несколько месяцев. Издание сообщает, что Еврокомиссия передаст проект нового пакета санкций 3 мая, а 4 мая его обсудят постпреды стран. Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ, передает сайт MK.RU. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что страна не поддерживает эмбарго на поставки нефти из России. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Страны Запада начали водить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России». Власти РФ отмечали, что ограничения негативно влияют и на тех, кто их вводит. Обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вулф заявил о неуязвимости России перед санкциями в энергетической сфере, потому что Москва, по его мнению, всегда сможет найти покупателя для топлива, сообщает Life.