В РФ нашли способ пополнить бюджеты регионов с низкими зарплатами

05 мая 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

В РФ предложили по-новому распределять налог на прибыль компаний между регионами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения. В ведомстве предложили исключить из формулы расчета фонд оплаты труда. Отмечается, что от меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки. «Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина. По мнению министров, корректировки позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты. Как пояснили в ведомстве, сейчас сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Такой механизм экономически оправдан, однако уровень зарплаты в регионах может значительно отличаться. Министерство финансов РФ выступило с предложением о перераспределении федерального бюджета на 2022 год в размере 485,9 млрд рублей. Предлагалось перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной. Сообщалось, что мера позволит минимизировать последствия ограничений и обеспечить финансирование первостепенных расходов. В ведомстве отметили, что бюджет на оплату труда и начисление выплат сокращать не планируется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения. В ведомстве предложили исключить из формулы расчета фонд оплаты труда. Отмечается, что от меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки. «Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина. По мнению министров, корректировки позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты. Как пояснили в ведомстве, сейчас сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Такой механизм экономически оправдан, однако уровень зарплаты в регионах может значительно отличаться. Министерство финансов РФ выступило с предложением о перераспределении федерального бюджета на 2022 год в размере 485,9 млрд рублей. Предлагалось перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной. Сообщалось, что мера позволит минимизировать последствия ограничений и обеспечить финансирование первостепенных расходов. В ведомстве отметили, что бюджет на оплату труда и начисление выплат сокращать не планируется.