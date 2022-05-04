Челябинский экс-министр после отставки нашел новую работу

Юрий Семенов вернется в областной перинатальный центр, где был главврачом до назначения министром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, отправленный в отставку 4 мая, возглавит региональный перинатальный центр. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Юрий Алексеевич (Семенов — ред.) вернется на пост главврача областного перинатального центра, которым он руководил до назначения в министерство. Его обязанности до назначения нового руководителя ведомства будет исполнять замминистра Дмитрий Тарасов», — пояснила URA.RU Гехт.

Инсайдеры агентства, рассказавшие о готовящемся увольнении Семенова перед майскими праздниками, утверждают также, что нынешний главврач центра Оксана Любавина переместится на должность заместителя Семенова. Окончательным же его преемником на посту министра по-прежнему называют руководителя территориального отделения ФОМС Агату Ткачеву.

С 2008 по 2010 год она уже была начальником отдела контроля качества медицинской помощи в минздраве, а 2013—2019 годах — занимала должность первого замминистра. Семенов руководил министерством с конца 2019 года, когда губернатор Алексей Текслер не продлил контракт с его предшественником — Сергеем Приколотиным.