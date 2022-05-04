В Екатеринбург вернулись магазины OBI. Видео

05 мая 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Магазины OBI работают с 8:00 до 23:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Екатеринбурге начали работать магазины торговой сети OBI, впервые после ухода с рынка РФ. Об этом сообщили на официальном сайте магазина. «Екатеринбург (открыты все гипермаркеты)», — говорится на сайте. Филиалы на улицах Металлургов, 87 и Халтурина, 53 работают с 8:00 до 23:00. Ранее представители торговой сети сообщали, что магазины начнут работать во время майских праздников. Однако там уточняли, что со временем магазины сменят бренд. Часть зарубежных компаний остановили бизнес в РФ после введения новых пакетов антироссийских санкций. Страны Запада начали их разработку после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины таким путем проводится вынужденно — для спасения жизней русскоязычного населения, в частности, Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ усилило их обстрелы в начале 2022 года. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге начали работать магазины торговой сети OBI, впервые после ухода с рынка РФ. Об этом сообщили на официальном сайте магазина. «Екатеринбург (открыты все гипермаркеты)», — говорится на сайте. Филиалы на улицах Металлургов, 87 и Халтурина, 53 работают с 8:00 до 23:00. Ранее представители торговой сети сообщали, что магазины начнут работать во время майских праздников. Однако там уточняли, что со временем магазины сменят бренд. Часть зарубежных компаний остановили бизнес в РФ после введения новых пакетов антироссийских санкций. Страны Запада начали их разработку после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины таким путем проводится вынужденно — для спасения жизней русскоязычного населения, в частности, Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ усилило их обстрелы в начале 2022 года.