В Екатеринбурге начали работать магазины торговой сети OBI, впервые после ухода с рынка РФ. Об этом сообщили на официальном сайте магазина.
«Екатеринбург (открыты все гипермаркеты)», — говорится на сайте. Филиалы на улицах Металлургов, 87 и Халтурина, 53 работают с 8:00 до 23:00.
Ранее представители торговой сети сообщали, что магазины начнут работать во время майских праздников. Однако там уточняли, что со временем магазины сменят бренд.
Часть зарубежных компаний остановили бизнес в РФ после введения новых пакетов антироссийских санкций. Страны Запада начали их разработку после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины таким путем проводится вынужденно — для спасения жизней русскоязычного населения, в частности, Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ усилило их обстрелы в начале 2022 года.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал