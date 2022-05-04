04 мая 2022

В Екатеринбург вернулись магазины OBI. Видео

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Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , obi, гипермаркет оби
Магазины OBI работают с 8:00 до 23:00 Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Екатеринбурге начали работать магазины торговой сети OBI, впервые после ухода с рынка РФ. Об этом сообщили на официальном сайте магазина.

«Екатеринбург (открыты все гипермаркеты)», — говорится на сайте. Филиалы на улицах Металлургов, 87 и Халтурина, 53 работают с 8:00 до 23:00.

Ранее представители торговой сети сообщали, что магазины начнут работать во время майских праздников. Однако там уточняли, что со временем магазины сменят бренд.

Часть зарубежных компаний остановили бизнес в РФ после введения новых пакетов антироссийских санкций. Страны Запада начали их разработку после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины таким путем проводится вынужденно — для спасения жизней русскоязычного населения, в частности, Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ усилило их обстрелы в начале 2022 года.

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В Екатеринбурге начали работать магазины торговой сети OBI, впервые после ухода с рынка РФ. Об этом сообщили на официальном сайте магазина. «Екатеринбург (открыты все гипермаркеты)», — говорится на сайте. Филиалы на улицах Металлургов, 87 и Халтурина, 53 работают с 8:00 до 23:00. Ранее представители торговой сети сообщали, что магазины начнут работать во время майских праздников. Однако там уточняли, что со временем магазины сменят бренд. Часть зарубежных компаний остановили бизнес в РФ после введения новых пакетов антироссийских санкций. Страны Запада начали их разработку после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что денацификация и демилитаризация Украины таким путем проводится вынужденно — для спасения жизней русскоязычного населения, в частности, Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ усилило их обстрелы в начале 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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