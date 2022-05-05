Партию деревьев незаконно перевозили через курганскую границу

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Уборка территории детской больницы №9. Екатеринбург , лопата, благоустройство, озеленение, земля, высадка дерева, высадка деревьев
Саженцы пытались увезти в Киргизию Фото:

Через Курганскую область в Киргизию хотели провезти 50 саженцев ели из Пермского края. Данная информация была размещена 5 мая на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте пропуска „Петухово“ (Петуховский район Курганской области) пресечена попытка вывоза 50 саженцев ели сибирской и 1,5 куб. м пиломатериалов, которые следовали из Пермского края в Республику Киргизия без фитосанитарных сертификатов. <…> Вывоз продукции в Киргизию был запрещен, транспортные средства возвращены на территорию Российской Федерации», — указано в сообщении.

Владельцев груза обвинили в нарушении правил вывоза и перевозки подкарантинной продукции. Их привлекли к административной ответственности.

Ранее в Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. Перевозчиков привлекли к административной ответственности.

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Через Курганскую область в Киргизию хотели провезти 50 саженцев ели из Пермского края. Данная информация была размещена 5 мая на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Петухово“ (Петуховский район Курганской области) пресечена попытка вывоза 50 саженцев ели сибирской и 1,5 куб. м пиломатериалов, которые следовали из Пермского края в Республику Киргизия без фитосанитарных сертификатов. <…> Вывоз продукции в Киргизию был запрещен, транспортные средства возвращены на территорию Российской Федерации», — указано в сообщении. Владельцев груза обвинили в нарушении правил вывоза и перевозки подкарантинной продукции. Их привлекли к административной ответственности. Ранее в Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. Перевозчиков привлекли к административной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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