Партию деревьев незаконно перевозили через курганскую границу 05 мая 2022 в 11:07 Размер текста - 17 + Саженцы пытались увезти в Киргизию Фото: Анна Майорова © URA.RU Через Курганскую область в Киргизию хотели провезти 50 саженцев ели из Пермского края. Данная информация была размещена 5 мая на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Петухово“ (Петуховский район Курганской области) пресечена попытка вывоза 50 саженцев ели сибирской и 1,5 куб. м пиломатериалов, которые следовали из Пермского края в Республику Киргизия без фитосанитарных сертификатов. <…> Вывоз продукции в Киргизию был запрещен, транспортные средства возвращены на территорию Российской Федерации», — указано в сообщении. Владельцев груза обвинили в нарушении правил вывоза и перевозки подкарантинной продукции. Их привлекли к административной ответственности. Ранее в Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» . Через Курганскую область в Киргизию хотели провезти 50 саженцев ели из Пермского края. Данная информация была размещена 5 мая на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Петухово“ (Петуховский район Курганской области) пресечена попытка вывоза 50 саженцев ели сибирской и 1,5 куб. м пиломатериалов, которые следовали из Пермского края в Республику Киргизия без фитосанитарных сертификатов. <…> Вывоз продукции в Киргизию был запрещен, транспортные средства возвращены на территорию Российской Федерации», — указано в сообщении. Владельцев груза обвинили в нарушении правил вывоза и перевозки подкарантинной продукции. Их привлекли к административной ответственности. Ранее в Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям