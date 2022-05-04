04 мая 2022

В Екатеринбурге резко подешевела треть квартир. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Минусинска. Красноярский край, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, панельный дом, панелька
30% квартир, которые продавались в апреле, подешевели Фото:

В Екатеринбурге продавцы снизили цены на 30% предложений на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем telegram-канале.

«30% квартир, которые присутствовали в экспозиции в апреле, подешевели. Средний размер снижения составил около 5%», — сообщил аналитик в посте.

Михаил Хорьков также добавил, что эта тенденция не скажется в ближайшее время на средней стоимости квадратного метра. Причина в том, что новые продавцы полны оптимизма и просят за свои объекты стоимость выше рыночной.

Ранее Хорьков в беседе с URA.RU рассказал, что в ближайшее время вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга заполнится новыми предложениями. В этом случае сказывается возвращение тех продавцов, которые снимали квартиры с продажи из-за нестабильной экономической ситуации.

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В Екатеринбурге продавцы снизили цены на 30% предложений на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем telegram-канале. «30% квартир, которые присутствовали в экспозиции в апреле, подешевели. Средний размер снижения составил около 5%», — сообщил аналитик в посте. Михаил Хорьков также добавил, что эта тенденция не скажется в ближайшее время на средней стоимости квадратного метра. Причина в том, что новые продавцы полны оптимизма и просят за свои объекты стоимость выше рыночной. Ранее Хорьков в беседе с URA.RU рассказал, что в ближайшее время вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга заполнится новыми предложениями. В этом случае сказывается возвращение тех продавцов, которые снимали квартиры с продажи из-за нестабильной экономической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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