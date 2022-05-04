В Екатеринбурге резко подешевела треть квартир. Инфографика

05 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

30% квартир, которые продавались в апреле, подешевели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге продавцы снизили цены на 30% предложений на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем telegram-канале. «30% квартир, которые присутствовали в экспозиции в апреле, подешевели. Средний размер снижения составил около 5%», — сообщил аналитик в посте. Михаил Хорьков также добавил, что эта тенденция не скажется в ближайшее время на средней стоимости квадратного метра. Причина в том, что новые продавцы полны оптимизма и просят за свои объекты стоимость выше рыночной. Ранее Хорьков в беседе с URA.RU рассказал, что в ближайшее время вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга заполнится новыми предложениями. В этом случае сказывается возвращение тех продавцов, которые снимали квартиры с продажи из-за нестабильной экономической ситуации. Фото: Михаил Хорьков, глава аналитического отдела УПН Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге продавцы снизили цены на 30% предложений на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем telegram-канале. «30% квартир, которые присутствовали в экспозиции в апреле, подешевели. Средний размер снижения составил около 5%», — сообщил аналитик в посте. Михаил Хорьков также добавил, что эта тенденция не скажется в ближайшее время на средней стоимости квадратного метра. Причина в том, что новые продавцы полны оптимизма и просят за свои объекты стоимость выше рыночной. Ранее Хорьков в беседе с URA.RU рассказал, что в ближайшее время вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга заполнится новыми предложениями. В этом случае сказывается возвращение тех продавцов, которые снимали квартиры с продажи из-за нестабильной экономической ситуации.