Екатеринбуржцы снова продают свои квартиры после ухода с рынка

Квартиры с рынка свердловчане убирали из-за резкого скачка курса валют Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшее время вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга пополнится новыми предложениями из-за того, что многие продавцы вернут на продажу квартиры, которые убирали вследствие экономической нестабильности. Об этом URA.RU рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«Выбор на вторичном рынке будет расти, во-первых, потому что возвращаются продавцы [квартир, снявшие с продажи объекты]. Во-вторых, потому что на рынке остались, в основном, покупатели с наличными деньгами, так как во многом ипотеку с нынешними ставками не будут», — рассказал Хорьков.

Он уточнил, что ипотечный покупатель вернется тогда, когда ставка по ипотеке вернется на уровень 10-12% годовых. Вследствие этого на рынке может вновь возникнуть ажиотажный спрос.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге резко возросла цена на квартиры в новостройках. По словам экс-директора УПН Илоны Соболевой, вследствие роста стоимости нового жилья, девелоперы убрали с продажи порядка 50% объектов. Кроме этого, как прогнозировал вице-президент УПН Эдуард Богданов, свердловчане начали чаще покупать загородное жилье. Исходя из данных «Авито Недвижимости», в регионе сделки по продаже загородной недвижимости возросли на 22% за первый квартал текущего года.

Квартиры с рынка свердловчане убирали из-за резкого скачка курса валют. Это, в свою очередь, произошло из-за объявления о проведении специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Для укрепления российского рубля Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. Спустя месяц ЦБ РФ снизил ставку на 3%.

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