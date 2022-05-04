Пермский завод поставлял в магазины инфицированную курицу

В мясе птицы обнаружили опасное количество бактерий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермского производителя мясных изделий уличили в производстве опасной курицы. В ходе экспертизы были выявлены нарушения требований безопасности пищевой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В рамках мониторинга в ООО „Пермское мясоперерабатывающее предприятие“ была отобрана проба мяса птицы и направлена в ФГБУ „Свердловский РЦ“ для проведения исследования. В результате было установлено, что в пробе мяса птицы выявлено несоответствие по показателю Listeria monocytogenes в 25 г, что недопустимо и нарушает требования технического регламента „О безопасности пищевой продукции“», — сообщили в надзорном органе.

Listeria monocytogenes — это палочковидная патогенная бактерия. Попадая в организм человека, она может нанести непоправимый вред центральной нервной системе и головному мозгу вплоть до летального исхода.

В отношении ООО «Пермское мясоперерабатывающее предприятие» составлен протокол и выписан штраф — 150 тысяч рублей. Мясопереработчик пытался оспорить решение в суде. Однако 26 апреля Арбитражный суд Пермского края признал правомерность привлечения производителя к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в паштетах пермских магазинов нашли вирус африканской чумы свиней. Продукция была уничтожена.