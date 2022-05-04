Свердловская ГИБДД начнет охоту на шумных байкеров и дрифтеров. Им будет грозить штраф

05 мая 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Ловить шумных байкеров и дрифтеров будет специальный мотобатальон ГИБДД по Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU Шумных байкеров и дрифтеров, которые ездят по улицам города и мешают спать, будет вылавливать мотобатальон ГИБДД и штрафовать за превышение уровня шума. С таким заявлениям выступил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Денис Колясников на пресс-конференции, посвященной началу мото- и велосезона в Свердловской области. «В ближайшее время на улицах Екатеринбурга будет работать мотбат. Ежедневно на службу будут заступать сотрудники отдельного специализированного батальона ДСП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на мотоциклах с повышенными динамическими характеристиками», — заявил Колясников. Также он подчеркнул, что мотобатальон будет выезжать в город, чтобы контролировать дороги и при необходимости привлекать шумных байкеров и дрифтеров к административной ответственности. При этом подполковник полиции обратил внимание на один факт. Несмотря на то, что порой мотоциклы издают очень громкие звуки, этот шум может подходить под требуемые нормы, которые прописаны в российском законодательстве. Однако, если эксплуатируемое транспортное средство превышает уровень шума, то владельца могут привлечь к административной ответственности по ст. 8.23 КоАП РФ и выписать штраф в размере 500 рублей. Ранее жители Екатеринбурга жаловались, что не могут уснуть из-за любителей автозвука. По словам очевидцев они собираются на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19 и соревнуются у кого громче колонки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Шумных байкеров и дрифтеров, которые ездят по улицам города и мешают спать, будет вылавливать мотобатальон ГИБДД и штрафовать за превышение уровня шума. С таким заявлениям выступил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Денис Колясников на пресс-конференции, посвященной началу мото- и велосезона в Свердловской области. «В ближайшее время на улицах Екатеринбурга будет работать мотбат. Ежедневно на службу будут заступать сотрудники отдельного специализированного батальона ДСП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на мотоциклах с повышенными динамическими характеристиками», — заявил Колясников. Также он подчеркнул, что мотобатальон будет выезжать в город, чтобы контролировать дороги и при необходимости привлекать шумных байкеров и дрифтеров к административной ответственности. При этом подполковник полиции обратил внимание на один факт. Несмотря на то, что порой мотоциклы издают очень громкие звуки, этот шум может подходить под требуемые нормы, которые прописаны в российском законодательстве. Однако, если эксплуатируемое транспортное средство превышает уровень шума, то владельца могут привлечь к административной ответственности по ст. 8.23 КоАП РФ и выписать штраф в размере 500 рублей. Ранее жители Екатеринбурга жаловались, что не могут уснуть из-за любителей автозвука. По словам очевидцев они собираются на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19 и соревнуются у кого громче колонки.