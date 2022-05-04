Пермский лес отправили в Донбасс

Пермский лес пригодится для восстановления пострадавших территорий Донбасса Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Перми отправился вагон с гуманитарным грузом для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Это помощь жителям Донбасса от предприятий деревообработки Большесосновского, Сивинского и Кудымкарского муниципальных округов, сообщили в региональном отделении «Единой России».

«Вагон отправился в Москву. В столицу едет гуманитарный железнодорожный груз из самых разных регионов России», — сообщается на сайте реготделения партии. Там вагон прицепят к составам других областей страны, и гуманитарный груз уедет на Донбасс. Пермь передаст пострадавшим территориям 90 кубометров строительных досок.

Гуманитарная акция, идущая по всей стране, получила название «Поезд помощи». Доски и другие стройматериалы, пригодятся жителям ДНР и ЛНР для восстановления крыш, фасадов домов и других ремонтных работ.

Это уже второй вагон со строительными материалами, который жители Пермского края отправили в помощь жителям Донбасса. Также 10 марта, 5 и 22 апреля в пострадавшие республики были отправлены семь 40-тонных фур с гуманитарным грузом. Это продукты питания длительного хранения, питьевая вода, одежда и средства личной гигиены.

На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, которая не направлена на оккупацию Украины. Глава государства отмечал, что приоритетом войск России является недопущение жертв среди мирного населения.

Вагон везет из Перми на Донбасс 90 кубометров строительных досок Телеграм-канал «Единая Россия | ПРИКАМЬЕ»

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