04 мая 2022

Источник рассказал о новом назначении в пермской мэрии. Инсайд

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Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, пешеходы, комсомольский проспект
В Перми меняется куратор дорожной отрасли Фото:

Департамент дорог и благоустройства администрации Перми, скорее всего, возглавит Дмитрий Мясоедов, который сейчас работает заместителем руководителя департамента. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии.

«Исполняющим обязанности руководителя департамента дорог и благоустройства с высокой долей вероятности станет заместитель руководителя ведомства Дмитрий Мясоедов. Если справится, избавится от приставки „и. о.“ и останется в должности надолго», — отметил собеседник.

Сергей Красильников, который сейчас возглавляет департамент, с 13 мая переходит на работу в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» на должность заместителя главного инженера. С декабря 2021 года это ведомство возглавляет бывший начальник Красильникова, экс-вице-мэр Анатолий Дашкевич. Дмитрий Мясоедов ранее возглавлял отдел благоустройства в администрации Мотовилихинского района.

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Департамент дорог и благоустройства администрации Перми, скорее всего, возглавит Дмитрий Мясоедов, который сейчас работает заместителем руководителя департамента. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии. «Исполняющим обязанности руководителя департамента дорог и благоустройства с высокой долей вероятности станет заместитель руководителя ведомства Дмитрий Мясоедов. Если справится, избавится от приставки „и. о.“ и останется в должности надолго», — отметил собеседник. Сергей Красильников, который сейчас возглавляет департамент, с 13 мая переходит на работу в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» на должность заместителя главного инженера. С декабря 2021 года это ведомство возглавляет бывший начальник Красильникова, экс-вице-мэр Анатолий Дашкевич. Дмитрий Мясоедов ранее возглавлял отдел благоустройства в администрации Мотовилихинского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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