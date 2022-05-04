В Перми меняется куратор дорожной отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент дорог и благоустройства администрации Перми, скорее всего, возглавит Дмитрий Мясоедов, который сейчас работает заместителем руководителя департамента. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии.

«Исполняющим обязанности руководителя департамента дорог и благоустройства с высокой долей вероятности станет заместитель руководителя ведомства Дмитрий Мясоедов. Если справится, избавится от приставки „и. о.“ и останется в должности надолго», — отметил собеседник.

Сергей Красильников, который сейчас возглавляет департамент, с 13 мая переходит на работу в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» на должность заместителя главного инженера. С декабря 2021 года это ведомство возглавляет бывший начальник Красильникова, экс-вице-мэр Анатолий Дашкевич. Дмитрий Мясоедов ранее возглавлял отдел благоустройства в администрации Мотовилихинского района.