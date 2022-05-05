Врач Токарев рассказал об опасности «тумана в голове» после COVID

06 мая 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

У 69% при постковиде нарушается концентрация внимания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 По данным исследований, 69% пациентов с лонгковидом жалуются на «туман в голове». Перенесшие COVID-19 не могут сконцентрировать свое внимание и сформулировать мысли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «„Туман в голове“ — это субъективная жалоба, выражающаяся в ощущении вязкости или рассеянности мыслей, нарушении концентрации внимания и когнитивных функций, когда сложно связать мысли, сформулировать для себя какую-то последовательность. Этот симптом является психоневрологическим проявлением постковидного синдрома и, вероятнее всего, возникает из-за нарушения кровоснабжения и гипоксии. По данным наших исследований, на „туман в голове“ жалуются около 69% пациентов с лонгковидом», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, при повышенном артериальном давлении такой симптом может быть опасен для здоровья. «Если „туман в голове“ возникает при гипертонии, то есть сочетается с повышенным артериальным давлением, то это опасно, так как подобное явление может стать предвестником серьезных нарушений мозгового кровообращения — вплоть до инсульта. Поэтому при появлении подобного симптома не следует заниматься самолечением! Нужно обратиться за медицинской помощью и получить консультацию врача, так как сам человек не сможет определить причину появления неприятных ощущений и оценить возможные последствия для здоровья», — подчеркнул Токарев. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малыше заявил о том, что восстановление после COVID-19 может занять несколько лет. У пожилых людей нарушения могут сохраняться до двух лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

По данным исследований, 69% пациентов с лонгковидом жалуются на «туман в голове». Перенесшие COVID-19 не могут сконцентрировать свое внимание и сформулировать мысли. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «„Туман в голове“ — это субъективная жалоба, выражающаяся в ощущении вязкости или рассеянности мыслей, нарушении концентрации внимания и когнитивных функций, когда сложно связать мысли, сформулировать для себя какую-то последовательность. Этот симптом является психоневрологическим проявлением постковидного синдрома и, вероятнее всего, возникает из-за нарушения кровоснабжения и гипоксии. По данным наших исследований, на „туман в голове“ жалуются около 69% пациентов с лонгковидом», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, при повышенном артериальном давлении такой симптом может быть опасен для здоровья. «Если „туман в голове“ возникает при гипертонии, то есть сочетается с повышенным артериальным давлением, то это опасно, так как подобное явление может стать предвестником серьезных нарушений мозгового кровообращения — вплоть до инсульта. Поэтому при появлении подобного симптома не следует заниматься самолечением! Нужно обратиться за медицинской помощью и получить консультацию врача, так как сам человек не сможет определить причину появления неприятных ощущений и оценить возможные последствия для здоровья», — подчеркнул Токарев. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малыше заявил о том, что восстановление после COVID-19 может занять несколько лет. У пожилых людей нарушения могут сохраняться до двух лет.