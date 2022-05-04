Председатель думы Югорска Алексей Харлов претендует на пост мэра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Председатель думы Югорска Алексей Харлов подал документы для участия в конкурсе по выборам мэра и является основным фаворитом на этот пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Всего на пост главы Югорска претендует пять человек. Спикер местной думы Алексей Харлов, директор „Югорскэнергогаза“ Роман Ефимов, директор спортивной школы Николай Солодков, коммунист Артем Аминов и житель Югорска Олег Скрябин. Информация об участии в выборах депутата Тюменской областной Думы Юрия Холманского не подтвердилась. Главным фаворитом является Харлов. Случайного человека на пост председателя думы бы не поставили. Но в теории, противостоять ему может энергетик Ефимов», — считает инсайдер.

В думе Югорска подтвердили URA.RU, что прием документов от кандидатов на пост мэра завершен, но называть конкретные фамилии отказались. Заседание городской думы, на которой будет избран глава Югорска, состоится 12 мая. Дозвониться до Харлова корреспонденту URA.RU не удалось, он не ответил на телефонный звонок.

В марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами.