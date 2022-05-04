04 мая 2022
03 мая 2022

В ХМАО спикер думы займет кресло мэра. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Председатель думы Югорска Алексей Харлов претендует на пост мэра Фото:

Председатель думы Югорска Алексей Харлов подал документы для участия в конкурсе по выборам мэра и является основным фаворитом на этот пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Всего на пост главы Югорска претендует пять человек. Спикер местной думы Алексей Харлов, директор „Югорскэнергогаза“ Роман Ефимов, директор спортивной школы Николай Солодков, коммунист Артем Аминов и житель Югорска Олег Скрябин. Информация об участии в выборах депутата Тюменской областной Думы Юрия Холманского не подтвердилась. Главным фаворитом является Харлов. Случайного человека на пост председателя думы бы не поставили. Но в теории, противостоять ему может энергетик Ефимов», — считает инсайдер.

В думе Югорска подтвердили URA.RU, что прием документов от кандидатов на пост мэра завершен, но называть конкретные фамилии отказались. Заседание городской думы, на которой будет избран глава Югорска, состоится 12 мая. Дозвониться до Харлова корреспонденту URA.RU не удалось, он не ответил на телефонный звонок.

В марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Председатель думы Югорска Алексей Харлов подал документы для участия в конкурсе по выборам мэра и является основным фаворитом на этот пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Всего на пост главы Югорска претендует пять человек. Спикер местной думы Алексей Харлов, директор „Югорскэнергогаза“ Роман Ефимов, директор спортивной школы Николай Солодков, коммунист Артем Аминов и житель Югорска Олег Скрябин. Информация об участии в выборах депутата Тюменской областной Думы Юрия Холманского не подтвердилась. Главным фаворитом является Харлов. Случайного человека на пост председателя думы бы не поставили. Но в теории, противостоять ему может энергетик Ефимов», — считает инсайдер. В думе Югорска подтвердили URA.RU, что прием документов от кандидатов на пост мэра завершен, но называть конкретные фамилии отказались. Заседание городской думы, на которой будет избран глава Югорска, состоится 12 мая. Дозвониться до Харлова корреспонденту URA.RU не удалось, он не ответил на телефонный звонок. В марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...