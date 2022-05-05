Курганцам придется смириться со старым автобусным парком ради цен

Для сдерживания тарифа перевозчики экономят на обновлении автобусного парка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане предприниматели, отвечающие за автобусные перевозки, чтобы не повышать стоимость проезда, экономят на обновлении парка машин. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.

«Я предполагаю, что скорее всего перевозчики экономят на других вещах, чтобы сдержать тариф. В первую очередь, на обновлении парка. Уже практически два года в Кургане не обновлялся парк», — рассказал Кимаковский.

По его словам, неизвестно, когда начнет обновляться автобусный парк. Камаковский отметил, что для улучшения ситуации, нужно вводить регулируемый тариф и субсидировать перевозки. Пока, по его мнению, перевозчики в Кургане не в состоянии обновить парк своими силами.

В конце марта на нескольких автобусных маршрутах в городе стоимость проезда повысилась с 30 до 33 рублей. Позже властям удалось договориться с перевозчиком о возврате тарифа на прежний уровень. Представители мэрии Кургана пообещали перевозчикам, что власти договорятся с поставщиками запчастей.