26 марта 2022
25 марта 2022

В Кургане снизят стоимость проезда в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, автобус
Стоимость проезда снизят на некоторых маршрутах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах снизят до 30 рублей. Такое сообщение размещено 28 марта на сайте мэрии. Ранее перевозчик повысил стоимость проезда до 33 рублей.

«Транспортная компания, повысившая 24 марта стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей, снизит цену. В ближайшие дни она вернется на прежний уровень — 30 рублей за одну поездку», — указано в сообщении.

Представитель перевозчика Наталья Кутепова объяснила властям, что причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на основные средства производства — тосол, масла, шины, запасные части. Мэр города Елена Ситникова отметила, что представители областного правительства, администрации города и компании-перевозчика нашли способ вернуть стоимость на прежний уровень. К прежней стоимости планируют вернуться до 2 апреля. Ситникова добавила, что мэрия продолжит сотрудничество с перевозчиками.

Ранее представители мэрии заявляли, что считают повышение стоимости проезда до 33 рублей необоснованным. Перевозчики на это ответили, что если тариф не увеличить, то это может привести к банкротству компаний. В целях экономии автобусные компании используют ПАЗы.

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В Кургане стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах снизят до 30 рублей. Такое сообщение размещено 28 марта на сайте мэрии. Ранее перевозчик повысил стоимость проезда до 33 рублей. «Транспортная компания, повысившая 24 марта стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей, снизит цену. В ближайшие дни она вернется на прежний уровень — 30 рублей за одну поездку», — указано в сообщении. Представитель перевозчика Наталья Кутепова объяснила властям, что причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на основные средства производства — тосол, масла, шины, запасные части. Мэр города Елена Ситникова отметила, что представители областного правительства, администрации города и компании-перевозчика нашли способ вернуть стоимость на прежний уровень. К прежней стоимости планируют вернуться до 2 апреля. Ситникова добавила, что мэрия продолжит сотрудничество с перевозчиками. Ранее представители мэрии заявляли, что считают повышение стоимости проезда до 33 рублей необоснованным. Перевозчики на это ответили, что если тариф не увеличить, то это может привести к банкротству компаний. В целях экономии автобусные компании используют ПАЗы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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