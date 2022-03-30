Перевозчики Кургана ждут, когда мэрия выполнит свое обещание

Владельцам автобусов пообещали, что стоимость запчастей снизится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Представители мэрии Кургана пообещали перевозчикам, что власти договорятся с поставщиками запчастей о снижении цены на детали. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.

«Цена не просто так снизилась. Это была договоренность, длительные переговоры с администрацией. Администрация сказала, что с поставщиками договорится о снижении закупки запасных частей», — рассказал Кимаковский.

Перевозчики, по его словам, надеются, что у администрации есть инструменты влияния на поставщиков. При этом власти не сказали владельцам автобусных маршрутов, когда удастся договориться с поставщиками запчастей.

В группе союза в соцсети «ВКонтакте» 31 марта был размещен пост, в котором указано, что запчасти для автобуса и другие расходные материалы сильно выросли. Например, цилиндр сцепления стоил 740 рублей, а стал — 1743 рубля, а цена чековой ленты выросла с 12 до 60 рублей. Представители союза отмечают, что расходы средних автобусных предприятий выросли более чем на миллион рублей.

23 марта стало известно, что на нескольких автобусных маршрутах в городе повысится стоимость проезда с 30 до 33 рублей. Представители мэрии назвали такое повышение необоснованным, а перевозчики им ответили, что если тариф не увеличить, то это может привести к банкротству компаний. Позже властям с бизнесменами удалось договориться о возвращение тарифа на прежний уровень. Его планируют вернуть до 2 апреля.

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