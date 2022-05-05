Врач Половодова рассказала о неожиданной опасности смартфона

05 мая 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Смартфоны способствуют развитию головных болей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Частое использование смартфона может привести к искривлению позвоночника, болям в спине и головным болям. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Казалось бы, где взаимосвязь, но на самом деле смартфон влияет на осанку, особенно у детей. Из-за него может развиться искривление позвоночника. Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями», — объяснила Наталья Половодова. Собеседник агентства добавила, что находиться непрерывно в смартфоне желательно не более четверти часа. «Более 15 минут непрерывного нахождения в смартфоне — это уже много. Многие родители думают, что развитие сколиоза у детей, подростков связано с занятиями в школе, неправильной осанкой, но часто это может быть из-за телефона. Также не стоит забывать, что из-за смартфонов, особенно у тех, кто уменьшает расстояние от экрана до глаз менее 30 см, пользуется ими ночью в темноте, сильно страдает зрение», — подчеркнула Половодова. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Частое использование смартфона может привести к искривлению позвоночника, болям в спине и головным болям. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. «Казалось бы, где взаимосвязь, но на самом деле смартфон влияет на осанку, особенно у детей. Из-за него может развиться искривление позвоночника. Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями», — объяснила Наталья Половодова. Собеседник агентства добавила, что находиться непрерывно в смартфоне желательно не более четверти часа. «Более 15 минут непрерывного нахождения в смартфоне — это уже много. Многие родители думают, что развитие сколиоза у детей, подростков связано с занятиями в школе, неправильной осанкой, но часто это может быть из-за телефона. Также не стоит забывать, что из-за смартфонов, особенно у тех, кто уменьшает расстояние от экрана до глаз менее 30 см, пользуется ими ночью в темноте, сильно страдает зрение», — подчеркнула Половодова.