Из Пермского края пытались вывезти зараженные деревья

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Вырубка леса КГСХА Курганская область, вырубка леса, нелеквидная древесина
Древесина была заражена вредными жуками Фото:

С начала 2022 года региональный Россельхознадзор выявил 24 попытки вывезти опасную древесину из Пермского края и сбыть ее в другие страны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«При проведении досмотров лесопродукции были обнаружены карантинные вредные организмы — жуки усачи рода Monochamus: большие черные еловые усачи, малые черные еловые усачи, черные сосновые усачи. Был предотвращен вывоз 1,8 тыс. куб.м древесины», — рассказали в надзорном ведомстве.

Лесоматериалы должны были отправиться на экспорт в Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголию, а также в другие регионы РФ. Производителям зараженной древесины пришлось выполнять предписания Россельхознадзора: либо обеззаразить либо уничтожить продукцию.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские деревья вместе с корнями тайно увозят на запад. Это происходит на землях сельхозназначения или землях, собственность на которые не разграничена.

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С начала 2022 года региональный Россельхознадзор выявил 24 попытки вывезти опасную древесину из Пермского края и сбыть ее в другие страны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «При проведении досмотров лесопродукции были обнаружены карантинные вредные организмы — жуки усачи рода Monochamus: большие черные еловые усачи, малые черные еловые усачи, черные сосновые усачи. Был предотвращен вывоз 1,8 тыс. куб.м древесины», — рассказали в надзорном ведомстве. Лесоматериалы должны были отправиться на экспорт в Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголию, а также в другие регионы РФ. Производителям зараженной древесины пришлось выполнять предписания Россельхознадзора: либо обеззаразить либо уничтожить продукцию. Ранее URA.RU сообщало, что пермские деревья вместе с корнями тайно увозят на запад. Это происходит на землях сельхозназначения или землях, собственность на которые не разграничена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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