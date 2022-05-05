Из Пермского края пытались вывезти зараженные деревья

Древесина была заражена вредными жуками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С начала 2022 года региональный Россельхознадзор выявил 24 попытки вывезти опасную древесину из Пермского края и сбыть ее в другие страны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«При проведении досмотров лесопродукции были обнаружены карантинные вредные организмы — жуки усачи рода Monochamus: большие черные еловые усачи, малые черные еловые усачи, черные сосновые усачи. Был предотвращен вывоз 1,8 тыс. куб.м древесины», — рассказали в надзорном ведомстве.

Лесоматериалы должны были отправиться на экспорт в Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголию, а также в другие регионы РФ. Производителям зараженной древесины пришлось выполнять предписания Россельхознадзора: либо обеззаразить либо уничтожить продукцию.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские деревья вместе с корнями тайно увозят на запад. Это происходит на землях сельхозназначения или землях, собственность на которые не разграничена.