Пермские деревья вместе с корнями увозят на запад

Похищение леса происходит во всех муниципалитетах края Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На заседании заксобрания Пермского края 21 апреля депутат Дмитрий Килейко, который ранее занимал пост министра природных ресурсов, обратил внимание на проблему незаконного вывоза хвойных деревьев за пределы региона. Их выкапывают вместе с корнями и дальше фурами транспортируют в сторону запада. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Хотел бы поднять тему, которая уже обсуждалась на разных площадках. Практически в большинстве муниципалитетов происходит выкапывание деревьев крупных пород вместе с корневой системой. Дальше фурами это все вывозится за пределы Пермского края. Обычно на запад», — заявил Килейко.

Он отметил, что как правило это происходит на землях сельхозназначения или землях, собственность на которые не разграничена. Лесной фонд не трогают, «потому что там сразу до уголовной ответственности».

В 2021 году было выявлено 12 таких случаев с ущербом в 17 млн рублей, подтвердила руководитель управления Россельхознадзора по Пермскому краю Антонина Попова. Больше всего жалоб было из Еловского района. Проблема действительно есть. И собственник земли должен пристальнее следить за участком, потому что с точки зрения Россельхознадзора «есть узкие места», связанные с направлением материалов по таким хищениям в ведомство.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермского бизнесмена пытались обмануть иностранные контрагенты, которые хотели получить лес и не заплатить за него деньги. А управление краевого Россельхознадзора пресекло вывоз пиломатериалов из города Верещагино в республику Азербайджан.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам