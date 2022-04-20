Пермские деревья вместе с корнями увозят на запад

На заседании заксобрания Пермского края 21 апреля депутат Дмитрий Килейко, который ранее занимал пост министра природных ресурсов, обратил внимание на проблему незаконного вывоза хвойных деревьев за пределы региона. Их выкапывают вместе с корнями и дальше фурами транспортируют в сторону запада. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.
«Хотел бы поднять тему, которая уже обсуждалась на разных площадках. Практически в большинстве муниципалитетов происходит выкапывание деревьев крупных пород вместе с корневой системой. Дальше фурами это все вывозится за пределы Пермского края. Обычно на запад», — заявил Килейко.
Он отметил, что как правило это происходит на землях сельхозназначения или землях, собственность на которые не разграничена. Лесной фонд не трогают, «потому что там сразу до уголовной ответственности».
В 2021 году было выявлено 12 таких случаев с ущербом в 17 млн рублей, подтвердила руководитель управления Россельхознадзора по Пермскому краю Антонина Попова. Больше всего жалоб было из Еловского района. Проблема действительно есть. И собственник земли должен пристальнее следить за участком, потому что с точки зрения Россельхознадзора «есть узкие места», связанные с направлением материалов по таким хищениям в ведомство.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермского бизнесмена пытались обмануть иностранные контрагенты, которые хотели получить лес и не заплатить за него деньги. А управление краевого Россельхознадзора пресекло вывоз пиломатериалов из города Верещагино в республику Азербайджан.
На заседании заксобрания Пермского края 21 апреля депутат Дмитрий Килейко, который ранее занимал пост министра природных ресурсов, обратил внимание на проблему незаконного вывоза хвойных деревьев за пределы региона. Их выкапывают вместе с корнями и дальше фурами транспортируют в сторону запада. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Хотел бы поднять тему, которая уже обсуждалась на разных площадках. Практически в большинстве муниципалитетов происходит выкапывание деревьев крупных пород вместе с корневой системой. Дальше фурами это все вывозится за пределы Пермского края. Обычно на запад», — заявил Килейко. Он отметил, что как правило это происходит на землях сельхозназначения или землях, собственность на которые не разграничена. Лесной фонд не трогают, «потому что там сразу до уголовной ответственности». В 2021 году было выявлено 12 таких случаев с ущербом в 17 млн рублей, подтвердила руководитель управления Россельхознадзора по Пермскому краю Антонина Попова. Больше всего жалоб было из Еловского района. Проблема действительно есть. И собственник земли должен пристальнее следить за участком, потому что с точки зрения Россельхознадзора «есть узкие места», связанные с направлением материалов по таким хищениям в ведомство. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермского бизнесмена пытались обмануть иностранные контрагенты, которые хотели получить лес и не заплатить за него деньги. А управление краевого Россельхознадзора пресекло вывоз пиломатериалов из города Верещагино в республику Азербайджан.