В Перми уволен скандальный главврач

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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, портрет, сепиашвили гиви
Максим Мезенцев покинул пост главврача Пермского краевого онкодиспансера Фото:

Главный врач Пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев, осужденный за взятку, оставил занимаемую должность. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«С 5 мая исполняющим обязанности главного врача Пермского краевого онкологического диспансера назначена Зинаида Акишина», — пояснили в минздраве. Акишина является заместителем главного врача онкодиспансера по амбулаторно-поликлинической работе.

В марте суд признал Мезенцева виновным в получении взятки в значительном размере, назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права заниматься организационной и административной работой. При этом он продолжал возглавлять медучреждение, на что обратили внимание представители пермских СМИ в ходе общения с пермским губернатором Дмитрием Махониным.

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Главный врач Пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев, осужденный за взятку, оставил занимаемую должность. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «С 5 мая исполняющим обязанности главного врача Пермского краевого онкологического диспансера назначена Зинаида Акишина», — пояснили в минздраве. Акишина является заместителем главного врача онкодиспансера по амбулаторно-поликлинической работе. В марте суд признал Мезенцева виновным в получении взятки в значительном размере, назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права заниматься организационной и административной работой. При этом он продолжал возглавлять медучреждение, на что обратили внимание представители пермских СМИ в ходе общения с пермским губернатором Дмитрием Махониным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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