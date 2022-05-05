В Перми уволен скандальный главврач

Максим Мезенцев покинул пост главврача Пермского краевого онкодиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев, осужденный за взятку, оставил занимаемую должность. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«С 5 мая исполняющим обязанности главного врача Пермского краевого онкологического диспансера назначена Зинаида Акишина», — пояснили в минздраве. Акишина является заместителем главного врача онкодиспансера по амбулаторно-поликлинической работе.

В марте суд признал Мезенцева виновным в получении взятки в значительном размере, назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права заниматься организационной и административной работой. При этом он продолжал возглавлять медучреждение, на что обратили внимание представители пермских СМИ в ходе общения с пермским губернатором Дмитрием Махониным.