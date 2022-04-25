Махонин прокомментировал уголовное дело скандального главврача

Дмитрий Махонин знает о претензиях к главному врачу онкодиспансера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с главным врачом регионального онкодиспансера Дмитрия Мезенцева, который несмотря на приговор суда до сих пор возглавляет учреждение. По словам главы Прикамья, власти держат ситуацию под контролем, передает корреспондент URA.RU со встречи Махонина с журналистами.

«Есть претензии, много информации ходит по этому главному врачу. Пермский минздрав держит руку на пульсе», — заявил Махонин.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд признал Мезенцева виновным в получении взятки. Главврача онкодиспансера оштрафовали на 300 тысяч рублей и на два года лишили права заниматься деятельностью, «связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями». Увольнять медика не стали. В минздраве говорили, что ждут вступления приговора в законную силу.

В 2020 году Мезенцев стал героем коронавирсуного скандала. Он тогда вернулся из-за границы, но не ушел на обязательный карантин, а проводил совещания. После этого на карантин были отправлены сотрудники диспансера, контактировавшие с главрачом. В конце марта его поместили в отдельный бокс краевой инфекционной больницы. Состояние Мезенцева оценивалось как тяжелое.