Депутаты Екатеринбурга готовят ответную атаку на Соловьева. У них есть хитрая схема

05 мая 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Соловьев заподозрил некоторых народных избранников в измене Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Депутаты гордумы Екатеринбурга готовят жесткий ответ телеведущему Владимиру Соловьеву, который ранее назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Как рассказал источник URA.RU, близкий к городской власти, у народных избранников есть хитрый план. «Насколько я знаю, дума собирается обратиться в прокуратуру с просьбой проверить высказывания Соловьева на соответствие закону. В качестве предлога для такого обращения будут использованы письма от неких общественников, якобы возмущенных словами журналиста», — поделился собеседник агентства. Спикер думы Игорь Володин при этом сказал URA.RU, что окончательного решения, реагировать ли на слова Соловьева, на текущий момент нет. Как писало URA.RU, 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Эта реплика вызвала широкий общественный резонанс, на нее отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. Новость по теме На Соловьева, оскорбившего Екатеринбург, пожаловались в ФСБ. Видео На этом полемика не завершилась. Во время эфира на «России 1» 4 мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Вероятно, Соловьев имел в виду действующих депутатов думы Константина Киселева («Яблоко»), раскритиковавшего Соловьева, Алексея Холодарева («Справедливая Россия»), активно выступающего против спецоперации РФ на Украине, а также экс-депутата гордумы Леонида Волкова (внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Депутаты гордумы Екатеринбурга готовят жесткий ответ телеведущему Владимиру Соловьеву, который ранее назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты». Как рассказал источник URA.RU, близкий к городской власти, у народных избранников есть хитрый план. «Насколько я знаю, дума собирается обратиться в прокуратуру с просьбой проверить высказывания Соловьева на соответствие закону. В качестве предлога для такого обращения будут использованы письма от неких общественников, якобы возмущенных словами журналиста», — поделился собеседник агентства. Спикер думы Игорь Володин при этом сказал URA.RU, что окончательного решения, реагировать ли на слова Соловьева, на текущий момент нет. Как писало URA.RU, 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Эта реплика вызвала широкий общественный резонанс, на нее отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. На этом полемика не завершилась. Во время эфира на «России 1» 4 мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Вероятно, Соловьев имел в виду действующих депутатов думы Константина Киселева («Яблоко»), раскритиковавшего Соловьева, Алексея Холодарева («Справедливая Россия»), активно выступающего против спецоперации РФ на Украине, а также экс-депутата гордумы Леонида Волкова (внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).