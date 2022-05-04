На Соловьева, оскорбившего Екатеринбург, пожаловались в ФСБ. Видео

05 мая 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Спор Владимира Соловьева с екатеринбуржцами начался в конце апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга В публичной перепалке между жителями Екатеринбурга и телеведущим Владимиром Соловьевым — новый участник. Полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич заподозрил, что за высказываниями журналиста стоят иностранные спецслужбы. И призвал российских силовиков провести проверку по этому поводу. В начале своего видеообращения, опубликованного в YouTube, Рапич напомнил, что во время выступления в Москве 29 ноября 2013 года Соловьев, отвечая на вопрос из зала, якобы заявил, что «Крым не русский». «Как вы успели так быстро переобуться? Как поменялось ваше понятие в отношении Крыма! Видимо, должно пройти определенное время, чтобы у вас поменялось определенное понятие, связанное с Екатеринбургом. Чтобы мы не ждали, я скажу вам прямо сейчас. Екатеринбург — один из самых красивых и прекрасных городов, в которых я жил в своей жизни. <…> [Это] сердце матушки России», — заявил он. Новость по теме Соловьев ополчился на депутатов Екатеринбурга. «Им не нужен даркнет, чтобы связываться с ЦРУ» «Что такое Екатеринбург, вы понимаете? Нет. Что такое Урал, вы понимаете? Нет. <…> Вы понимаете, что каждый человек здесь готов без вопросов отдать свою жизнь за свободную Россию? На фоне <…> действий которые Россия проводит на территории Украины, вы себе позволяете такое — внутренне негативное. Зачем? Вас не финансируют иностранные спецслужбы? Знаете, у меня есть сомнения. Может, так и есть. Надеюсь, что российские спецслужбы, в том числе Федеральная служба безопасности, позаботятся этим вопросом. Потому что ваши высказывания на протяжении десяти лет идут против России», — добавил Рапич. В заключение он пригрозил Соловьеву, что ни один сербский гражданин больше не даст ему интервью. «Я лично постараюсь, чтобы так было. Лично. На очень высоком уровне. Потому что мы не хотим сотрудничать с той российской мерзотой, которую вы на сегодняшний день представляете. Всех вам благ, здоровья и любви, конечно», — резюмировал Рапич. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В публичной перепалке между жителями Екатеринбурга и телеведущим Владимиром Соловьевым — новый участник. Полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич заподозрил, что за высказываниями журналиста стоят иностранные спецслужбы. И призвал российских силовиков провести проверку по этому поводу. В начале своего видеообращения, опубликованного в YouTube, Рапич напомнил, что во время выступления в Москве 29 ноября 2013 года Соловьев, отвечая на вопрос из зала, якобы заявил, что «Крым не русский». «Как вы успели так быстро переобуться? Как поменялось ваше понятие в отношении Крыма! Видимо, должно пройти определенное время, чтобы у вас поменялось определенное понятие, связанное с Екатеринбургом. Чтобы мы не ждали, я скажу вам прямо сейчас. Екатеринбург — один из самых красивых и прекрасных городов, в которых я жил в своей жизни. <…> [Это] сердце матушки России», — заявил он. «Что такое Екатеринбург, вы понимаете? Нет. Что такое Урал, вы понимаете? Нет. <…> Вы понимаете, что каждый человек здесь готов без вопросов отдать свою жизнь за свободную Россию? На фоне <…> действий которые Россия проводит на территории Украины, вы себе позволяете такое — внутренне негативное. Зачем? Вас не финансируют иностранные спецслужбы? Знаете, у меня есть сомнения. Может, так и есть. Надеюсь, что российские спецслужбы, в том числе Федеральная служба безопасности, позаботятся этим вопросом. Потому что ваши высказывания на протяжении десяти лет идут против России», — добавил Рапич. В заключение он пригрозил Соловьеву, что ни один сербский гражданин больше не даст ему интервью. «Я лично постараюсь, чтобы так было. Лично. На очень высоком уровне. Потому что мы не хотим сотрудничать с той российской мерзотой, которую вы на сегодняшний день представляете. Всех вам благ, здоровья и любви, конечно», — резюмировал Рапич. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды.