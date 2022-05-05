Перепалка с Соловьевым грозит расколом во власти Екатеринбурга

05 мая 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

В городской власти есть два мнения, и у каждой из сторон свои аргументы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди депутатов гордумы Екатеринбурга нет единства в вопросе, реагировать ли на обидные высказывания телеведущего Владимира Соловьева про уральскую столицу. Как рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией, это может обернуться расколом думы и выступлением против ее председателя Игоря Володина. Ранее агентство сообщило, что екатеринбургские депутаты намерены обратиться в прокуратуру с просьбой оценить слова Соловьева на соответствие законодательству. Володин говорил корреспонденту, что решение еще не принято. «В кулуарах сейчас борются два мнения. Первое — ответить Соловьеву. На этом, по некоторым сведениям, настаивает резиденция [свердловского] губернатора. Второе — в реакции нет нужды. Во-первых, в это непростое время нам всем нужно объединяться, думать, как избежать экономического кризиса, а не заниматься мелкими склоками. Во-вторых, доподлинно не известно, выступает ли Соловьев по согласованию с федеральным центром. Что, если действительно так? Получится, что городская дума подставит сама себя. К тому же ответ депутатов может дать Соловьеву еще один повод поносить их на телевидении. И гордума будет выглядеть просто смешно», — поделился опасениями собеседник, погруженный в интригу. «Кроме того, высока вероятность, что под обращением в прокуратуру подпишутся далеко не все депутаты (им еще не предлагали). И оппонентам Володина это позволит говорить, что спикер занимает не свое место, не контролирует ситуацию внутри думы. Произойдет раскол», — добавил другой осведомленный инсайдер в местной политтусовке. Новость по теме Депутаты Екатеринбурга готовят ответную атаку на Соловьева. У них есть хитрая схема Как писало URA.RU, 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Эта реплика вызвала широкий общественный резонанс, на нее отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. На этом полемика не завершилась. Во время эфира на «России 1» 4 мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Среди депутатов гордумы Екатеринбурга нет единства в вопросе, реагировать ли на обидные высказывания телеведущего Владимира Соловьева про уральскую столицу. Как рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией, это может обернуться расколом думы и выступлением против ее председателя Игоря Володина. Ранее агентство сообщило, что екатеринбургские депутаты намерены обратиться в прокуратуру с просьбой оценить слова Соловьева на соответствие законодательству. Володин говорил корреспонденту, что решение еще не принято. «В кулуарах сейчас борются два мнения. Первое — ответить Соловьеву. На этом, по некоторым сведениям, настаивает резиденция [свердловского] губернатора. Второе — в реакции нет нужды. Во-первых, в это непростое время нам всем нужно объединяться, думать, как избежать экономического кризиса, а не заниматься мелкими склоками. Во-вторых, доподлинно не известно, выступает ли Соловьев по согласованию с федеральным центром. Что, если действительно так? Получится, что городская дума подставит сама себя. К тому же ответ депутатов может дать Соловьеву еще один повод поносить их на телевидении. И гордума будет выглядеть просто смешно», — поделился опасениями собеседник, погруженный в интригу. «Кроме того, высока вероятность, что под обращением в прокуратуру подпишутся далеко не все депутаты (им еще не предлагали). И оппонентам Володина это позволит говорить, что спикер занимает не свое место, не контролирует ситуацию внутри думы. Произойдет раскол», — добавил другой осведомленный инсайдер в местной политтусовке. Как писало URA.RU, 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Эта реплика вызвала широкий общественный резонанс, на нее отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком», и федеральные звезды. На этом полемика не завершилась. Во время эфира на «России 1» 4 мая Соловьев заявил, что среди екатеринбургских депутатов сформировался «целый кружок», якобы связанный с иностранными спецслужбами.