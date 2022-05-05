Семье погибшего оказывается поддержка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Коркино Челябинской области сегодня простились с 24-летним Максимом Шумаковым,погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Он служил по контракту в танковых войсках.

«Церемония прощания состоялась 5 мая. Семье оказывается поддержка», — подтвердили URA.RU в администрации Коркинского района.

Максим Шумков родился в Коркино. Тут же окончил школу и горный техникум. После срочной службы в армии подписал контракт. Служил в Московской области.

Максим Шумаков служил в танковых войсках по контракту Паблик «Новости. Объявления. Челябинск. Коркино. Копейск» в соцсети «ВКонтакте»

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.