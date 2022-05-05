05 мая 2022

Погибшего на Украине военного похоронили в Коркино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, военные, солдаты, техника, украина, мариуполь, армия россии, народная милиция, комендатура, вс рф
Семье погибшего оказывается поддержка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Коркино Челябинской области сегодня простились с 24-летним Максимом Шумаковым,погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Он служил по контракту в танковых войсках.

«Церемония прощания состоялась 5 мая. Семье оказывается поддержка», — подтвердили URA.RU в администрации Коркинского района.

Максим Шумков родился в Коркино. Тут же окончил школу и горный техникум. После срочной службы в армии подписал контракт. Служил в Московской области.

Максим Шумаков служил в танковых войсках по контракту

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Коркино Челябинской области сегодня простились с 24-летним Максимом Шумаковым,погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Он служил по контракту в танковых войсках. «Церемония прощания состоялась 5 мая. Семье оказывается поддержка», — подтвердили URA.RU в администрации Коркинского района. Максим Шумков родился в Коркино. Тут же окончил школу и горный техникум. После срочной службы в армии подписал контракт. Служил в Московской области. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, целью спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида. Минобороны РФ предоставило оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация на Украине не заканчивается, в том числе, по причине того, что этому препятствуют страны НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...