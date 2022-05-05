Госдеп: у США «неисчерпаемые» запасы оружия для Украины

06 мая 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Оружие НАТО, поставляемое на Украину, будет уничтожаться российскими военными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы». Об этом заявил официальный представитель госдепа Штатов Нед Прайс. «У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — сказал Прайс, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал ранее сделанные заявления из России о том, что оружие НАТО, поставляемое на Украину, будет уничтожаться российскими военными. Представитель госдепа заявил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он добавил, что в контексте переговоров России и Киева США хотят укрепить позиции Украины. Ранее сообщалось, что транспортные средства, которые поставит Североатлантический альянс Украине, будут уничтожены российскими военными. Такое заявление на селекторном совещании сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы». Об этом заявил официальный представитель госдепа Штатов Нед Прайс. «У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — сказал Прайс, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал ранее сделанные заявления из России о том, что оружие НАТО, поставляемое на Украину, будет уничтожаться российскими военными. Представитель госдепа заявил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он добавил, что в контексте переговоров России и Киева США хотят укрепить позиции Украины. Ранее сообщалось, что транспортные средства, которые поставит Североатлантический альянс Украине, будут уничтожены российскими военными. Такое заявление на селекторном совещании сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. До начала этих действий Россия просила США и НАТО предоставить гарантии безопасности, среди которых было требование не включать Украину в состав альянса, но они отказались подписывать документ. После этого на территорию Украины начались поставки оружия из США и некоторых стран Евросоюза.