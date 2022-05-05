Посол РФ: США приостановили диалог с Россией и создали угрозу

06 мая 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

По словам Анатолия Антонова, РФ готова возобновить диалог с США, как только они будут готовы Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Вашингтон приостановил диалог с Москвой по стратегической стабильности, тем самым поставив под угрозу основы контроля над вооружениями. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог [с РФ] по стратегической проблематике», — заявил Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek. Это решение поставило под угрозу перспективу сохранения контроля над вооружениями, уточнил он. Дипломат добавил, что Россия готова возобновить консультации, как только США будут к этому готовы. По словам Антонова, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений является «общепризнанным золотым стандартом» в сфере поддержания стратегической стабильности. «Россия неоднократно обращала внимание США на важность продолжения совместной работы по соглашению, способному заменить этот договор с учетом новых реалий международной безопасности», — резюмировал посол. Ранее сообщалось, что Россия призывала США отказаться от политики блокады. Представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула ультиматум НАТО для дружбы с Россией. Страны-участницы НАТО не могут достичь единогласия в вопросе отношений с Россией, передает телеканал 360. Замлавы МИД России Алесандр Грушко заявил, что у Москвы нет контактов с НАТО, пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Вашингтон приостановил диалог с Москвой по стратегической стабильности, тем самым поставив под угрозу основы контроля над вооружениями. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог [с РФ] по стратегической проблематике», — заявил Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek. Это решение поставило под угрозу перспективу сохранения контроля над вооружениями, уточнил он. Дипломат добавил, что Россия готова возобновить консультации, как только США будут к этому готовы. По словам Антонова, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений является «общепризнанным золотым стандартом» в сфере поддержания стратегической стабильности. «Россия неоднократно обращала внимание США на важность продолжения совместной работы по соглашению, способному заменить этот договор с учетом новых реалий международной безопасности», — резюмировал посол. Ранее сообщалось, что Россия призывала США отказаться от политики блокады. Представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула ультиматум НАТО для дружбы с Россией. Страны-участницы НАТО не могут достичь единогласия в вопросе отношений с Россией, передает телеканал 360. Замлавы МИД России Алесандр Грушко заявил, что у Москвы нет контактов с НАТО, пишет RT.